Dit kosten de nieuwe instapversies van de BMW 3-serie

BMW maakte onlangs wereldkundig dat de 3-serie ook weer als 318i op de markt komt. De nieuwe instapper heeft in het vervolg geen driepitter meer onder de kap. Nu weten we ook wat BMW er voor vraagt. Ook de prijs van een nieuwe dieselversie onderaan het aanbod is bekend, evenals de vanafprijs van de herziene 320d.

Bij de vorige generatie van de 3-serie was het voor sommigen even slikken toen bleek dat het aanbod begon bij de 318i met een driecilinder. Dat doet BMW niet nog eens, want de krapst bedeelde 3-serie heeft voortaan weer een viercilinder in de neus. Een 156 pk sterke 2,0-liter welteverstaan, standaard gekoppeld aan een automaat met acht verzetten. BMW opent de orderboeken en wil minimaal € 44.551 ontvangen voor de 318i. Wie tekent voor de Touring, moet € 47.051 overmaken.

Er is meer nieuws onder de zon; we hebben immers ook de prijzen van een aantal nieuwe dieselversies voor je. Net als bij de vorige 3-serie komt er namelijk weer een 316d. Het aanbod begint voortaan bij de 116 pk sterke 316dA, die je als sedan minimaal € 46.196 kost. De vanafprijs van de Touring is vooralsnog niet bekend.

Iets hoger in het gamma treffen we de 320d, die vanaf dit jaar beschikt over mild-hybridtechniek. Voortaan gaat die door het leven als 320dA en die heeft 11 pk meer tot zijn beschikking dan eerder; 201 pk. De 320dA Sedan is er vanaf € 52.073, voor de Touring brengt BMW € 54.159 in rekening. Als xDrive kost de 320dA op z'n minst € 56.584 (Sedan), of € 58.450 (Touring). Waarschijnlijk is de handgeschakelde zesbak wederom standaard bij de achterwielaangedreven 320dA en is dat bij de xDrive standaard de achttraps Steptronic-automaat.