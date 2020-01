BMW's voorjaarsupdate: 318i terug

Het belangrijkste nieuws vinden we in de prijslijst van de 3-serie. Deze kan vanaf dit voorjaar op een nieuwe instapmotor rekenen, want BMW laat weten dat de 318i terugkeert. Dit blok krijgt opvallend genoeg weer vier cilinder in plaats van de drie cilinder uit de voorgaande 318i. De 2,0-liter is goed voor 156 pk met 250 Nm koppel. Standaard is dit blok gekoppeld aan een achttraps automaat. De sedan heeft 8,4 seconden nodig voor een sprint van 0 naar 100, de Touring is 0,3 seconden langzamer. De topsnelheden liggen op 223 km/h (Sedan) en 220 km/h (Touring). Het is nog niet precies bekend wanneer de Nederlandse importeur de auto naar ons land haalt. Verder wordt vanaf maart dit jaar de internationale prijslijst van de 1-serie uitgebreid met de 120d-dieselmotor. Deze 2,0-liter viercilinder is goed voor een vermogen van 190 pk. Aan het blok wordt standaard een achttraps automaat gekoppeld. De top ligt op 231 km/h, een sprint vanuit stilstand naar de 100 weet de 1-serie in 7,3 seconden af te leggen.

BMW breidt daarnaast zijn mild hybrid-modellenlijn uit. Afgelopen najaar werd bekend dat de elektrische hulp onder de kap van de 5-serie werd gemonteerd. Dit voorjaar volgen de 3-serie en X4. Alle varianten van de 320d-dieselmotor krijgen een 48-volt starthulp met een extra batterij. Het gaat bij deze update om zowel de 320d Sedan en Touring als de vierwielaangedreven 320d xDrive Sedan en Touring. De CO2-uitstoot van de modellen schommelt tussen de 105 en 126 gram per kilometer. Naast de 3-serie beschikt de X4 over dezelfde xDrive20d-motor. Dit blok geniet voortaan ook van de elektronische hulp. Het vermogen bij de verschillende blokken neemt tot 11 pk toe.

Ook minder belangrijk nieuws wordt bij de updates meegenomen, want klanten van een X5, X6 of X7 hebben voortaan de keuze uit meer interieurcombinaties.