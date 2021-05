BMW: 'Chiptekort binnen twee jaar opgelost'

Oliver Zipse, de topman van BMW, spreekt de verwachting uit dat het chiptekort binnen twee jaar verleden tijd is. "De verwachting is dat binnen twee jaar vraag en aanbod weer in evenwicht zijn", zegt hij. Die geschatte termijn van BMW is langer dan van bijvoorbeeld Ford, dat verwacht dat het chiptekort in 2022 al niet meer van invloed is op de autoproductie. De fabrikant uit München profiteert ondanks het voortdurende chiptekort ondertussen wel van de aantrekkende automarkt, want de wereldwijde verkoop steeg in het eerste kwartaal met een derde tot 636.606 auto's. In China verdubbelde de verkoop bijna. Ook de winst in het eerste kwartaal was met € 2,2 miljard voor belastingen hoger dan verwacht. Wel zegt BMW dat de oplopende grondstofprijzen een risico vormen voor de winst in de rest van het jaar.

Het chiptekort ontstond doordat autofabrikanten aan het begin van de coronacrisis hadden verwacht dat ze minder chips zouden gaan afnemen omdat de productie werd omlaag geschroefd. De vraag naar auto's herstelde zich echter sneller dan verwacht, maar ondertussen kochten consumenten ook massaal elektronische apparatuur als laptops, tablets en spelcomputers. Die ontwikkelingen hebben er samen voor gezorgd dat chipfabrikanten in de knoop kwamen. De kwestie heeft geleid tot brede inspanningen om de productie op te voeren. De Europese Commissie wil de productie van chips in de EU verdubbelen tot ten minste 20 procent van het wereldaanbod in 2030. Europa wil voor belangrijke componenten minder afhankelijk zijn van buitenlandse bedrijven.