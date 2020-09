BMW breidt batterijproductie Duitsland uit

Momenteel maakt BMW batterijmodules in Dingolfing (Duitsland), Spartanburg (Amerika) en Shenyang (China). Met de uitbreiding van de fabriek in Leipzig komt daar dus een tweede productiefaciliteit in Duitsland bij. In aanloop naar 2022 wil BMW €100 miljoen gaan investeren in de fabriek in Leipzig om voorbereidingen te treffen op de toenemende verkoop van elektrische auto's. De productiehal voor batterijen in Leipzig neemt straks maar liefst 10.000 vierkante meter in beslag. Halverwege 2021 moet de productie van start gaan. Leipzig is ook de fabriek waar de i3 wordt gebouwd, dus de benodigde kennis heeft BMW daar al in huis.

In Beieren heeft men grootste plannen als het gaat om de elektrificatie van het modellenaanbod. Vanaf 2021 moet één op de vier verkochte BMW's in Europa voorzien zijn van een (deels) elektrische aandrijflijn. Tegen 2030 moet dat aandeel gegroeid zijn naar de één op de twee. In 2023 heeft BMW naar eigen zeggen 25 auto's met een vorm van elektrische aandrijving in de showroom staan, waarvan de helft volledig elektrisch is. Om aan deze ambities te kunnen voldoen, is het cruciaal dat de batterijproductie wordt opgeschroefd. Op het i-menu staan modellen als de i4, nieuwe i3, iNext en i5.