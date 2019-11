BMW belicht X3 xDrive30e

Medio volgend jaar brengt BMW de iX3 op de markt, een volledig elektrische SUV op basis van de huidige X3. Wie liever een plug-in hybride wil, kan al eerder bij BMW terecht. Tijdens de Autosalon van Genève liet BMW de X3 xDrive30e al zien, maar hield het gros van de specificaties onder de pet. Tot vandaag.

De X3 xDrive 30e krijgt een 183 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder onder de kap, een machine die samenwerkt met een 109 pk sterke elektromotor die ín de achttraps automaat is verwerkt. Het systeemvermogen komt uit op een niet verkeerde 292 pk en 420 Nm. Daarmee moet de X3 xDrive30e in 6,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h sprinten. De topsnelheid is vastgesteld op 210 km/h. Wie dergelijke waarden niet probeert te benaderen, moet - afhankelijk van de uitvoering - 51 tot 55 kilometer uit het deels onder de achterbank geplaatste 12 kWh (waarvan 10,8 kWh bruikbaar) grote accupakket kunnen wringen. In de rijmodus Max eDrive ligt de elektrische topsnelheid op 135 km/h. In de reguliere Auto eDrive-stand waarin de X3 xDrive30e zelf bepaalt hoe de aandrijflijn zich gedraagt, bedraagt de elektrische topsnelheid 110 km/h. Goed nieuws voor wie graag een aanhanger meebrengt: het maximum trekgewicht van de X3 xDrive30e is vastgesteld op 2.000.

De bagageruimte van de plug-in X3 is met 450 liter 100 liter kleiner dan die van de reguliere X3. Gooi de achterbank plat, en je kunt 1.500 liter aan spul meezeulen. X3's met alleen een benzine- of dieselmotor kunnen tot 1.600 liter meebrengen.

In december rollen de eerste plug-in versies van de X3 van de band in het Amerikaanse Spartanburg. In de lente van 2020 moet de auto op de markt komen. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.