Nieuwe BMW 5-serie: plug-ins met tot 102 kilometer elektrisch bereik

De nieuwe BMW 5-serie heeft in de vorm van de i5 voor het eerst ook een volledig elektrische versie. Maar ook de 5-serie met verbrandingsmotoren kun je met een elektrische actieradius krijgen. We hebben het dan natuurlijk over de plug-in hybride versies die volgend jaar komen, maar waar we de specificaties nu alvast van vertellen.

De splinternieuwe BMW 5-serie is er als elektrische i5 in twee smaken. De BMW i5 is er als achterwielaangedreven i5 eDrive40 met 340 pk en een actieradius van tot 582 kilometer en als vierwielaangedreven i5 M60 xDrive met twee samen 601 pk sterke elektromotoren en een bereik van tot 516 kilometer. De 5-serie met verbrandingsmotoren komt aanvankelijk als 520i en als 520d en 520d xDrive naar Europa. Die eerste is een benzineversie met 190 pk sterke viercilinder, terwijl de 520d's een 197 pk krachtige dieselmachine met eveneens vier pitten hebben. In de lente van 2024 komen er twee plug-in hybrides bij: de achterwielaangedreven 530e en de 550e xDrive met - inderdaad - vierwielaandrijving. We blikken alvast vooruit op wat die twee plug-in hybride BMW's 5-serie te bieden hebben.

530e

De mildste plug-in hybride versie van de BMW 5-serie is de 530e. De 5-serie 530e heeft net als de 520i een 190 pk sterke viercilinder aan boord, al werkt die benzinemotor in dit geval samen met een 184 pk sterk elektrohart. Het systeemvermogen bedraagt 299 pk en 450 Nm, vermogen dat via een achttraps Steptronic Sport-automaat linea recta naar de achterwielen wordt gezonden. Met dat vermogen stampt de 530e in 6,4 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 230 km/h. Op enkel elektrokracht moet je echter genoegen nemen met een meer dan riante topsnelheid van 140 km/h. De 530e perst tot 102 kilometer uit zijn 19,4 kWh grote accupakket. Met tot 7,4 kW is het pakket weer vol te jagen met kakelverse stroom.

550e xDrive

De krachtigste plug-in hybride BMW 5-serie heet 550e xDrive. Die heeft geen vierpitter onder de kap, maar een 3.0 zes-in-lijn die 313 pk en 450 Nm mobiliseert. Die zescilinder krijgt bijval van een elektromotor die sterker is dan het exemplaar in de 530e. In de 550e xDrive doet namelijk een 197 pk sterke elektromotor dienst. Die brengt het systeemvermogen van de BMW 5-serie 550e xDrive op 489 pk en 700 Nm, voldoende om de auto in 4,3 tellen een snelheid van 100 km/h te laten bereiken. Zijn topsnelheid: 250 km/h. De elektrische actieradius ligt met tot 90 kilometer onder die van de milder gemotoriseerde 530e.

De uitgaande 5-serie was in Nederland ook in plug-in hybride smaken te krijgen. Hij was er als 530e, 530e xDrive en als 545e xDrive.

Niet voor Europa

Er is meer interessant motorennieuws met betrekking tot de nieuwe BMW 5-serie, al gaat dat over de machines die in Europa niet in de 5-serie beschikbaar komen. Zo staan er op de internationale menukaart ook voor Europa verboden vruchten als de 530i xDrive en de mild-hybride 540i xDrive. Dit zijn benzineversies met achtereenvolgens vier cilinders en 258 pk en zes cilinders en 381 pk.

Naar welke versie van de BMW 5-serie of i5 kijk jij het meeste uit? Er zit ook nog een 5-serie Touring in het vat en ook daar komt een elektrische i5-variant van.