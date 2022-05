BMW 333i en 745i S.A. - lekkernijen louter voor Zuid-Afrikaanse markt

Voor de Zuid-Afrikaanse automarkt werden in het verleden diverse Europese modellen voorzien van heftige motoren. Zoals bij BMW. BMW Zuid-Afrika ontwikkelde bijvoorbeeld de M333i, een 3-serie van de E30-generatie met een beul van een zescilinder. En ook de eerste BMW 7-serie was er in een variant die wij niet hadden. De 745i S.A. had namelijk niet het turboblok van de Europese versie maar een heuse racemotor van BMW Motorsport.

De productplanning in de BMW-fabriek in Pretoria moet halverwege de jaren 80 een feestje zijn geweest. Net als een klein tuningbedrijf graaide de Zuid-Afrikaanse tak van het bedrijf ogenschijnlijk naar believen in het onderdelenmagazijn en stelde zo de modellen van je dromen samen.

BMW M333i, een E30 met M30-zescilinder, alleen voor de Zuid-Afrikaanse markt gebouwd.

Neem bijvoorbeeld de M333i. Om een model boven de 325i op de markt te kunnen brengen, persten ze de dikke M30 zescilinder lijnmotor uit de 7-serie onder de korte motorkap van de 3-serie. De motorophanging, het koelsysteem, de aanzuigbrug en de luchtfilterbehuizing werden geleend van de Alpina B6. Om ervoor te zorgen dat de 3,3-liter zijn 197 pk goed kon overbrengen op het asfalt, werd een sperdifferentieel gemonteerd. In combinatie met de handgeschakelde vijfbak met korte overbrengingen en dogleg-layout (de eerste versnelling zit dus links onderaan) knalt de 3-serie met zijn wat zware neus in 7,3 seconden van 0 naar 100 km/h.

Circa 200 van gebouwd

Nog indrukwekkender zijn echter het koppel en de souplesse van de M333i. Hij was uitsluitend verkrijgbaar met twee portieren en in de kleuren hennarood, diamantzwart, alpinewit en arktis zilver. In 1985 en 1986 werden er circa 200 exemplaren gebouwd van deze topuitvoering van de 3-reeks, die met een gewicht van 1.256 kilo maar 45 kilo zwaarder was dan een reguliere 325i.

Gegevens BMW M333i

Motor 6-cil. in lijn, in lengte voorin, bovenliggende nokkenas, 2 kleppen per cilinder

Cilinderinhoud 3.210 cc

Max. vermogen 145 kW/197 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 285 Nm bij 4.300 tpm

Topsnelheid 231 km/h

Aandrijving achterwielen via 5-bak

Verbruik gemiddeld* 12,6 l/100 km

0-100 km/h 7,3 s

Leeggewicht 1.256 kg

Nieuwprijs (1986) 41.300 rand

209 745i S.A.'s

Van topmodellen wordt vaak gezegd dat ze weliswaar mooie imagobouwers zijn, maar dat de fabrikant er geld op moet toeleggen. Ze laten zien wat er mogelijk is maar ze brengen geen geld in het laatje. Bij de BMW 745i S.A. was het echter een ander verhaal. Er werden er weliswaar maar 209 van gebouwd; zodoende kun je je ook hier afvragen hoe het met het rendement van deze uitvoering was gesteld. Maar op imagovlak speelde het model ook een rol van betekenis, want deze auto was van 1984 tot 1987 de koning van het modellengamma van de Beierse autofabrikant.

Geen turbo maar M1-power

In ons land was de 745i voorzien van een wat bescheiden gemotoriseerde 3,3-liter zescilinder, die dankzij een turbo een vermogen van 252 pk leverde en daarmee probeerde aansluiting te houden bij de concurrentie uit Stuttgart, die allang achtcilinder motoren monteerde. Die turbo was in de linksrijdende landen echter een probleem, omdat de turbo bij de uitvoeringen met het stuur rechts om een plekje moest vechten met de stuurkolom.

17 met handbak

In plaats van, zoals in andere linksrijdende landen, simpelweg de topversie achterwege te laten, koos BMW South Africa een andere weg: de ingenieurs plaatsten de M88-motor onder de motorkap van de E23. Menigeen vroeg zich af of de voor de supersportwagen M1 ontwikkelde motor niet te lawaaiig zou zijn voor een luxe sedan, maar die twijfel werd genegeerd. De brullende 24-klepper zorgt ervoor dat de barok ogende sedan dankzij een vermogen van 290 pk desgewenst grote stappen zet, het remsysteem uit de M5 en M635 CSi zorgt vervolgens voor de vertraging. Deze Zuid-Afrikaanse specialiteit kreeg af fabriek fraai nappaleer en alle opties. Wie nu meteen het internet op wil duiken om er eentje op te sporen, willen we behoeden voor een teleurstelling: van de 209 exemplaren die werden gebouwd van de 745i S.A. (waarvan 17 met handgeschakelde Getrag vijfbak), zijn er maar weinig overgebleven.

Gegevens BMW 745i S.A.

Motor 6-cil. in lijn, in lengte voorin, 2 bovenl. nokkenassen, 4 kl./cil.

Cilinderinhoud 3.453 cc

Max. vermogen 213 kW/290 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 340 Nm bij 4.500 tpm

Topsnelheid 236 km/h

Aandrijving achterwielen via 4-traps automaat

Verbruik gemiddeld* 15,9 l/100 km

0-100 km/h 7,0 s

Leeggewicht 1.720 kg

Nieuwprijs (1984) 70.052 rand