BMW 02 Reminiscence is heerlijke retro-concept

BMW kwam in 1972 met een elektrisch aangedreven studiemodel op basis van de 1602. Die is nu nieuw leven in geblazen in de vorm van deze '02 Reminiscence Concept'.

Om maar gelijk even met de teleurstellende deur in huis te vallen: dit is geen officiële conceptauto van BMW zelf. De kans dat we dit op de weg gaan zien, is dus nihil. Het betreft een concept van David Obendorfer, die eerder onder andere ook al de Fiat 127 en Renault 4 in moderne vorm illustreerde. Een begenadigd ontwerper, want Obendorfer weet de klassieke lijnen mooi in een moderne vorm te gieten. Bij deze 02 Reminiscence is dat wederom goed gelukt. De 1602 klinkt er heel duidelijk in door, zonder dat het direct als een verouderde auto oogt.

Dat Obendorfer uitgerekend voor de 1602 kiest, heeft ermee te maken dat daarvan bij de Olympische Spelen van 1972 een elektrisch prototype werd onthuld (foto 9). Ook al kwam die met z'n dik 300 kilo wegende Varta-accu maar 30 kilometer ver, het was wel een auto die anno 2020 behoorlijk relevant is. Elektrisch rijden is inmiddels natuurlijk wél gemeengoed en dus laat Obendorfer zien hoe die 1602 'Elektro-Antrieb' er tegenwoordig uit zou zien.

De behoorlijk gelikte computertekeningen beperken zich niet alleen tot de koets van de 02. Ook de binnenkant van de retro-BMW is mooi in beeld gebracht. Net als aan de buitenkant kiest Obendorfer voor een strak en minimalistisch ontwerp. Klassieke eenvoud met moderne techniek. De vrij beschaafde oranje 02 krijgt ook direct gezelschap van een sportiever uitgevoerde variant (foto's 5 en 6) met de bekende M-kleuren subtiel op de flanken verwerkt. We kunnen alleen maar dromen dat BMW eens met de beste man om tafel gaat, want dit ziet er toch wel erg lekker uit.