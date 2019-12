Blik to the Future: DS 9

Na de reeds onthulde DS 7 Crossback en DS 3 Crossback slaat het Franse merk een geheel nieuwe weg in. Het komt namelijk met een riante sedan. Of eigenlijk een hatchback, want de DS 9 deelt zijn genen met de Peugeot 508. Die laatste auto laat zich maar moeilijk in een hokje plaatsen, want de sedanvormige 508 heeft een enorme achterklep waardoor die auto dus eerder een hatchback is. De DS 9 staat datzelfde lot te wachten. Hoewel de voorkant van de DS 9 volgens de typerende familielijnen is getekend, vertoont de rest van de auto overduidelijk veel gelijkenissen met de Peugeot. Vooral de daklijn kan rekenen op veel 508-invloeden. Overigens geen gek idee van DS om bij Peugeot aan te kloppen voor het ontwerp, want dat merk trachtte met de 508 een luxere auto dan zijn voorganger neer te zetten. Vooral dat chique element spreekt DS, het premiummerk van Citroën, uiteraard enorm aan. De DS 9 laat trouwens wel een riantere indruk achter dan onze 508, waarbij we vermoeden dat de in China leverbare 508L als basis is genomen. Wederom geen gek idee, want met de 9 richt DS zijn pijlen vooral op de Chinese markt.

Naast de onmiskenbare neus met typische DS-grille voert het merk meer trucjes door om de auto toch 'eigen' te krijgen. Neem de handgrepen die, net zoals bij de DS 3 Crossback, automatisch in de koets verzinken. Het interieur wordt naar verwachting ook scheutig met een DS-sausje overgoten. Verwacht dus veel leer, bijzondere vormen en unieke knoppen. Op motorisch vlak komt DS uiteraard met verschillende benzine- en dieselvarianten. Gezien de aangekondigde plug-in hybride van de 508, kan de DS mogelijk ook van een dergelijke aandrijflijn worden voorzien.