Bijzondere kentekenplaten geveild in het VK

In Nederland ben je aangewezen op het kenteken dat toevallig bij je auto hoort, maar in veel andere landen kun je ook een andere plaat scoren. Zo ook in het Verenigd Koninkrijk, waar enkele bijzondere kentekens onder de hamer gaan.

Misschien heb je een kenteken dat goed bij je auto past of waar je zelf een leuke betekenis voor hebt bedacht. Misschien heb je er zelfs je auto op uitgezocht. In Nederland kun je niet veel meer dan dat om er iets leuks van te maken, maar in het Verenigd Koninkrijk mag je ook een ander kenteken kiezen en registreren voor je auto. Er is dan ook een levendige handel in opvallende kentekens. Zowel particulieren bieden bijzondere platen aan, als de officiële uitgever van kentekenplaten, de DVLA.

Nu komt er weer een hele serie opvallende platen in de aanbieding bij de DVLA waarop geboden kan worden. Allemaal met een openingsbedrag, afhankelijk van hoe speciaal een kenteken mogelijk is. De meest opvallende zijn 'AMG 1F' (vanaf 500 pond) en de minimaal 250 pond per stuk kostende platen 'A35 AMG', 'E36 BMW', 'VW71 BUG' en 'LO17 TUS'. Uiteraard perfect voor de bijpassende merken of modellen. Ook zijn er diverse kentekens die op namen lijken. Zo is er 'AMY 7C' (350 pond), 'JOE 6H' (350 pond) en 'AD21 ANA' (400 pond). Voor de F1-liefhebbers zijn onder meer 'SF21 FER' en 'MCL 35M' leuk.

Of er echt een enorme knaller tussen zit qua opbrengst, is maar de vraag. De allerduurste Britse platen die ooit verkocht zijn, zijn toch wel wat specialer. Zo was er bijvoorbeeld 'F1', zie foto, die in 2008 voor bijna een half miljoen pond werd gekocht door Afzal Kahn en inmiddels op meerdere van zijn auto's heeft gezeten. Het gerucht gaat dat Kahn er inmiddels als biedingen tot 20 miljoen pond voor heeft afgeslagen. Andere kentekens die meerdere tonnen opleverden, waren 'RR 1', 'GB 1', '25 O' en 'IS', al zal die laatste sinds de verkoop in 2010 mogelijk wat minder aantrekkelijk geworden zijn.