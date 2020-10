Bezwaren tegen Tesla Gigafactory Berlijn weggewuifd

Momenteel is de deelstaat Brandenburg verwikkeld in een reeks hoorzittingen die is gestart naar aanleiding van de bezwaren. Het proces loopt inmiddels al twee weken. De bezwaren richten zich op uiteenlopende zaken, van het gevreesde waterverbruik van de fabriek tot de verwachte geluidshinder. Hoewel het proces nog steeds voortduurt, is Woike niet bezorgd. Sterker nog, de president van de deelstaat zegt dat hij geen problemen meer verwacht voor Tesla. "Zoals het er nu voor staat, heb ik geen weet van een probleem dat de bouwvergunning in de weg zou staan", vertelt hij aan Bloomberg. "Mijn aanname is dat een kloppende en legale vergunning mogelijk is."

Tesla is reeds aan het bouwen op het terrein in Grünheide, ten oosten van Berlijn. De fabriek vormt een grote investering in de voormalig communistische regio. Eerder gaf Peter Altmaier, minister van Economische Zaken, Tesla-topman Elon Musk al de toezegging dat hij 'alle assistentie zou verlenen die nodig is' om de fabriek op te starten. Het moge duidelijk zijn dat de Duitse overheid Tesla met open armen ontvangt, waarbij de kans groot is dat de bezwaren met veel juridisch wapengekletter van tafel zullen worden geveegd. Vanaf de zomer van 2021 wil Tesla beginnen met de productie in Duitsland. In eerste instantie gaat de fabrikant er de Model Y en Model 3 bouwen, het uiteindelijke doel is om 500.000 auto's per jaar te produceren.