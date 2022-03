Bestelautoverkoop februari: kwart minder dan vorig jaar

In februari 2022 zijn er 4.899 bestelauto's verkocht, dat is een kwart minder dan in februari 2021. Over heel 2022 gezien staat de teller nu op 10.394 lichte bedrijfsauto's, 20 procent minder dan in de eerste twee maanden van 2021. Bovendien is 2022 na twee maanden het slechtste verkoopjaar voor bestelauto's sinds 2010.

Er vindt opvallende verschuiving plaats: voor het eerst waren minder dan 90 procent van de verkochte bestelauto's voorzien van een dieselmotor. Dat komt vooral door de opmars van elektrische bestelauto's, die in januari en februari goed waren voor een marktaandeel van 6,3 procent. Bovag meldt dat Peugeot met 131 stuks de meeste elektrische bestelauto's verkocht. Daarna komt Toyota met 108 stuks, gevolgd door Mercedes-Benz met 96 stuks en Opel met 94 stuks. Welke lichte bedrijfsauto's over het algemeen het populairst zijn, wordt nog niet becijferd.

De Bovag stelt dat het chiptekort, hoe kan het ook anders, de grootste oorzaak is van de stevig gedaalde verkoop. Verder maakt de branchevereniging zich zorgen over wat er komen gaat. De oorlog in Oekraïne brengt bovenop het chiptekort namelijk nog een stokkende levering van kabelbomen met zich mee. Om diezelfde reden zagen diverse fabrikanten zich vorige week al genoodzaakt om de productie van personenauto's op te schorten.

Occasions

Je zou zeggen dat de occasionverkoop er niet onder te lijden heeft, maar toch is ook daar een daling ten opzichte van vorig jaar. Die is wel minder fors. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er door de vakhandel 18.676 gebruikte bestelauto's verhandeld, 6 procent minder dan vorig jaar. Hier gaat het in 92,5 procent van de gevallen nog een om een bestelauto met dieselmotor. Slechts 0,7 procent was volledig elektrisch.