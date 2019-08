Berminrichting belangrijke factor bij dodelijke ongevallen

SWOV deed in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar de dodelijke ongevallen die in 2017 op nationale rijkswegen plaatsvonden. In totaal waren er 63 keer dodelijke slachtoffers te betreuren. Het menselijk handelen speelt bij veel ongevallen een grote rol. De bestuurders zijn vaak onbewust met andere zaken bezig of nemen bewust een risico. Bij slechts een klein deel van de ongevallen was een voertuigdefect de oorzaak. Bij de afloop van het ongeval was de berminrichting een bepalende factor. Denk hierbij aan een boom of greppel die in de berm te vinden is.

Die inrichting van de berm speelde bij 25 van de 63 dodelijke ongevallen een grote rol. Bij 21 kop-staartaanrijdingen viel in 2017 een dode te betreuren. Daarvan vond de helft van de ongelukken plaats in de staart van een file. Bij nog eens acht frontale aanrijdingen, waarvan vijf op enkelbaanswegen van het rijk, liep het tragisch af.

De cijfers komen volgens SWOV overeen met een soortgelijk onderzoek over 2016. Rijkswaterstaat gaat naar aanleiding van dit onderzoek aan de slag met de berminrichting. De nadruk komt te liggen op een obstakelvrije inrichting van bermen.