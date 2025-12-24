Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Beperkt verkeer op drie Limburgse bruggen om metaalmoeheid

Minder vrachtverkeer

1
Brug in Roosteren (foto: Gemeente Echt-Susteren)

Op drie bruggen over het Julianakanaal bij de Limburgse plaatsen Illikhoven, Roosteren en Echt gelden vanaf woensdag beperkingen voor vrachtverkeer betreffende het maximumgewicht, meldt Rijkswaterstaat (RWS).

Onderzoek van RWS heeft uitgewezen dat er sprake is van "vermoeiing van het staal" van de bruggen. "Door het beperken van gewicht kunnen de bruggen veilig gebruikt blijven worden door het overige verkeer", aldus Rijkswaterstaat.

Bij Echt is geen transport boven de 50 ton toegestaan. Bij Roosteren zijn geen vrachtwagens of landbouwvoertuigen zwaarder dan 3,5 ton toegestaan en bij Illikhoven kan verkeer tot maximaal 50 ton via het midden van de brug rijden.

De bruggen zijn gebouwd in 1963 en 1965 met een voorziene levensduur van honderd jaar. Doordat het verkeer intensiever en zwaarder is geworden dan destijds het geval was, slijten de bruggen ook sneller. Elk jaar inspecteert RWS daarom alle bruggen visueel en elke zes jaar vindt er een uitgebreid onderzoek plaats.

1 Bekijk reacties

Lees ook

Verkeer & Infrastructuur
Tunnel Noorwegen

Noorse tunnel krijgt twee onderzeese rotondes en verkort reistijd met tien uur

Nieuws
klimaat demonstratie extinction rebellion XR A12 Den Haag

Honderden mensen maken melding van onterechte parkeerkosten in Den Haag

Nieuws
Belgische Politie Volvo V90

België neemt sneller rijbewijs in bij alcoholgebruik

Nieuws
Spits file regen (ANP)

Vroege avondspits verwacht door sinterklaasvieringen

Nieuws
Lesauto rijles rijexamen CBR

Tussentijdse toets keert in januari terug

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.