Benzineprijs opnieuw licht gedaald

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) staat op het moment van schrijven op €2,462. Dat is zo'n 3 eurocent minder dan vrijdag, toen een liter Euro 95 nog €2,49 kostte. Waar de literprijs van diesel op vrijdag nog even doorging met stijgen, is deze het afgelopen weekend ook gedaald. Vrijdag kostte diesel nog €2,38 per liter, op het moment van schrijven is dat €2,343. Daarmee is de gemiddelde landelijke adviesprijs van diesel dus iets sterker gedaald dan die van benzine. Bij LPG blijft de prijs juist relatief constant. De GLA daarvan stond afgelopen vrijdag op €1,32 en is niet of nauwelijks omlaag gegaan.

UnitedConsumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs op basis van de adviesprijzen van de vijf grote oliemaatschappijen. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.

De brandstofprijs nam de afgelopen weken fors toe door de onzekere situatie rondom de oorlog in Oekraïne. In een poging de prijzen te beteugelen, kondigde het kabinet vrijdag een verlaging van de accijns op brandstoffen aan. Op dit moment wordt er per liter benzine een vast bedrag gerekend van zo'n 83 cent en bij diesel 53 cent. Per liter benzine gaat er vanaf 1 april 17 cent van die accijns af, bij diesel is de prijsverlaging met 11 cent minder ingrijpend. Daarmee zou het op termijn kunnen gebeuren dat diesel op bepaalde plekken duurder wordt dan benzine.