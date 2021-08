De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine stond bijna een maand op hetzelfde recordhoge niveau. Wie had gehoopt dat de piek daarmee bereikt was, komt bedrogen uit. De prijs is nu toch weer verder gestegen.

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor 1 liter E10 staat maandag op €1,965, blijkt uit gegevens van UnitedConsumers. Daarmee is er wederom een nieuw record gehaald. Sinds het laatste record van 6 juli dit jaar, is er nu een halve cent per liter bij gekomen. Directeur Paul van Selms van UnitedConsumers vindt het opmerkelijk dat de benzineprijs überhaupt al zo lang zo hoog staat: "Want er is nog veel onzekerheid in de wereld omdat het coronavirus maar niet onder controle lijkt." De olieprijs staat daardoor juist onder druk.

Medio juli bereikten de olieproducerende landen een akkoord over een hoge productie, om vraag en aanbod meer met elkaar in lijn te brengen. Daarvoor liepen zowel de olieprijzen als de daaraan gekoppelde brandstofprijzen rap op omdat het aanbod achterbleef bij de vraag.

Sinds deze maand wordt meer olie opgepompt. Maar dat effect is vooralsnog duidelijk niet terug te zien aan de pomp. Van Selms denkt niet dat de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine nu doordendert naar de €2 per liter, terwijl daar eerder nog wel rekening mee gehouden werd. "Op de korte termijn zie ik dat niet gebeuren, want dan was de stijging wel sneller gegaan." Overigens kun je lokaal wel €2 per liter of zelfs iets meer kwijt zijn.