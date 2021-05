Benzineprijs bijna op recordniveau

De benzineprijs staat bijna op recordhoogte. De €1,90 per liter komt in zicht en daarmee is het bijna even duur als op het absolute toppunt in 2012.

De landelijke adviesprijs stond maandag op €1,891, terwijl het absolute record €1,895 is. Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers, dat de actuele brandstofprijzen sinds jaar en dag bijhoudt. Op dinsdag is de adviesprijs bij veel grote tankstations een heel klein beetje gezakt, naar net onder de €1,89, maar het schuurt dus dicht tegen het record aan. Nog geen maand geleden ging de gemiddelde adviesprijs voorbij de €1,70 per liter, dus de stijging is snel gegaan.

Het absolute record dateert van 2 oktober 2012. Sindsdien was de landelijke adviesprijs niet zo hoog als op dit moment. "Het is op zich wel bijzonder dat dit gebeurt in een tijd waarin minder brandstof wordt verbruikt als gevolg van de coronacrisis", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers.

De voornaamste reden voor de bijzonder hoge benzineprijs is de hogere olieprijs in combinatie met het grotendeels uitblijven van de vraag naar kerosine. "Uit elke liter aardolie die bewerkt wordt, levert de vliegtuigbrandstof minder op, waardoor de benzine duurder wordt", aldus Van Selms. "Anders loont het raffineren niet meer."

Nederland aan kop

Nergens in Europa is benzine zo duur als in Nederland. De hoge belastingen zijn daar vooral voor verantwoordelijk. Meer dan 1 euro per liter gaat naar de staatskas middels accijns en btw. Wel worden er nu bij veel tankstations kortingen gegeven, waardoor het vaak loont om vooraf te checken waar je goedkoper kunt tanken. Zeker met dergelijke prijzen kan dat geen kwaad.

Sinds begin dit jaar is de benzineprijs aan een flinke opmars bezig. Hetzelfde geldt voor diesel, maar de prijs voor 1 liter zit daar nog niet zo dicht tegen het record aan. Diesel was ook in 2012 op zijn duurst, met €1,558 per liter, en kost nu €1,519 per liter. Vorig jaar lag het een groot deel van het jaar juist helemaal anders. Zeker in het voorjaar van 2020 was tanken juist opvallend goedkoop, als gevolg van de pandemie.