Mercedes-Benz, Opel, Alfa en Chrysler, Volkswagen en Porsche: EV-ambities worden de laatste tijd door de ene na de andere autofabrikant op de lange baan geschoven. Nu wordt het rijtje nog iets langer, want ook luxemerk Bentley gelooft niet meer dat z’n eigen EV-doelstellingen haalbaar zijn. Ooit wilde Bentley al in 2030 een volledig elektrisch merk zijn, later werd dat 2035 en als we Autocar mogen geloven, is ook dat niet meer in beton gegoten.

Dat betekent niet dat Bentley geen zin meer heeft in EV’s. Het merk komt nog altijd in 2026 met z’n eerste elektrische auto en er zullen er meer volgen, maar het edele Britse merk durft niet meer te beloven dat het op een dag helemaal klaar zal zijn met V8’s en andere benzineblokken. Dat deed het in 2020 bijvoorbeeld nog wel, want toen werd in het ronkende ‘Beyond100’-plan nog beloofd dat het merk in rap tempo zou elektrificeren.

Dat heeft alles te maken met het feit dat Bentley in feite een zustermerk is van Porsche en Audi, meldt CEO Frank-Steffen Walliser tegenover Autocar. Porsche en Audi blijven investeren in benzinekracht om ook in de toekomst de wereldwijde automarkt te kunnen bedienen, en dus lift Bentley vrolijk mee. “Er is een stevige dip in de vraag naar elektrische luxeauto’s, en de vraag is momenteel gewoon niet groot genoeg om een volledig elektrische strategie te rechtvaardigen. De luxemarkt ziet er heel anders uit dan toe we de Beyond100-strategie-presenteerden”, stelt de CEO.

Foto boven:de Bentley EXP 15-concept die in juli werd gepresenteerd