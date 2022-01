'Five-in-Five', zo noemt Bentley het plan om van 2025 tot 2030 ieder jaar een nieuwe EV te lanceren. Voor de eerste EV in 2025 werkt Bentley nu al samen met Audi onder 'Project Artemis'. De eerste stekker-Bentley komt dus vermoedelijk op een geheel nieuw platform te staan. Hoe de vijf geruisloze Bentley's er exact uit komen te zien is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat er naast een SUV ook een coupé, cabriolet en limousine met accupakket komen. Wellicht dat Bentley in die EV's stijlelementen van de conceptauto EXP 100 GT gaat toepassen. In een computerschets van de nieuwe fabriek in Crewe staat dat model ook op de fictieve assemblagelijn.

Naast EV's zet Bentley in op plug-in hybrids, met de Flying Spur Hybrid als meest recente wapenfeit naast de eerder uitgebrachte Bentayga Hybrid. Eerder maakte Bentley al bekend dat het na 2026 geen modellen meer in de showroom heeft zonder elektrische ondersteuning. Vanaf 2030 levert Bentley alleen nog elektrische auto's en is het over en uit voor de verbrandingsmotor bij de vliegende B. Om deze omslag te maken investeert Bentley omgerekend €3 miljard in de fabriek in Crewe. Met die investeringen moeten de productielijnen klaargestoomd worden voor EV's en wil Bentley de fabriek op termijn volledig klimaatneutraal maken. Dat doel moet in 2030 bereikt zijn. Bentley verwacht van zijn dealers wereldwijd overigens dat zij in 2025 al CO2-neutraal opereren.