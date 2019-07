Dít is de Bentley EXP 100 GT

Bentley bestaat morgen exact 100 jaar en viert dat eeuwfeest onder andere met deze EXP 100 GT, een verjaardagscadeau aan zichzelf waarmee het merk vooruitblikt op wat we in de toekomst op EV-gebied kunnen verwachten.

De EXP 100 GT zet volgens Bentley een nieuwe standaard neer als het gaat om luxueus elektrisch én autonoom vervoer. Daarmee hebben we meteen twee belangrijke eigenschappen van de EXP 100 GT besproken. De concept-car is inderdaad helemaal elektrisch én volledig autonoom, al moet je ook zelf van het besturen van de auto kunnen genieten.

De showauto wordt aangedreven door vier elektromotoren die gezamenlijk 1.500 Nm opwekken. Daarmee jakkert de EXP 100 GT in 2,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 300 km/h. Wie het niet nader toegelichte accupakket niet te agressief aanspreekt, moet een actieradius van 700 kilometer kunnen halen. In een kwartier is het pakket tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden.

Design en gadgets

Het 5,8 meter lange en bijna 2,4 meter brede 1.900 kilo wegende studiemodel laat volgens Bentley zien hoe een GT er omstreeks 2035 uit zou kunnen zien. Hoewel de uit koolstofvezel en aluminium vervaardigde auto duidelijk oogt als een toekomstvisie, al zitten er diverse designkenmerken op en aan die verwijzen naar huidige of zelfs eerdere modellen van het merk. De vormgeving van het achterste deel van de auto brengt volgens Bentley een hommage aan de R-Type Continental uit de jaren vijftig, terwijl de wijze waarop de koplampen de grille 'overlappen' een verwijzing is naar de kijkers van de legendarische Blowers die voor de grille waren geplaatst.

Dat de EXP 100 GT groot is, blijkt wel uit het formaat van de portieren. Die zijn maar liefst twee meter lang en draaien zowel naar boven open. Andere details: de grille, de Flying B op de neus en de lijn die vanuit dat beeldje doorloopt over de motorkap lichten op zodra je de auto benadert. Achterop zien we een OLED-techniek rond de lichtunits, displays waarop diverse lichteffecten kunnen worden getoond. Meer opmerkelijke gadgets: wielen met actieve aerodynamica en 'slimme banden' waarvan het loopvlak zich volgens Bentley aanpast aan de weersomstandigheden.

Slimme software

Dat brengt ons bij een ander stukje moderne techniek. Bentley voorziet de EXP 100 GT namelijk van Bentley Personal Assistent, een staaltje kunstmatige intelligentie dat diverse instellingen aan de voorkeur van de inzittenden aanpast. Slimme hard- en software is verder in staat om bewegingen van de hoofden en de ogen van de inzittenden te volgen. Ook het bijhouden van de bloeddruk zou mogelijk zijn. Het systeem kan de EXP 100 GT in de modi Enhance, Cocoon, Capture, Re-Live en Customise zetten. In die eerste modus zou je als inzittende veel input van buitenaf moeten krijgen. Alsof je open rijdt, maar dan onder het glazen dak van de auto. In Cocoon worden de ruiten getint en wordt de lucht extra gefilterd door een systeem dat zich in de kofferruimte bevindt. De lucht wordt via 'bewegende' ventilatieroosters het interieur in gepompt, hetgeen de suggestie moet wekken dat de auto leeft. Het CO2-niveau wordt bijgehouden en indien nodig wordt er meer frisse lucht in het interieur gejaagd. In Capture-modus worden zowel beelden buiten als in de auto opgenomen, momenten die je in de Re-Live-modus kunt terugkijken. De Customise-stand maakt het mogelijk zelf een combinatie van bovenstaande rijmodi te kiezen.

Bentley verkondigde eerder al dat de EXP 100 GT volgehangen zou worden met bijzondere materialen, en daar lijkt geen woord aan gelogen. Het merk past 5.000 jaar oud hout toe en gebruikt een laksoort waarvan het pigment is verkregen uit - jawel - rijstkaf. Bentley past verder wollen tapijt, katoen én het gebruikelijke leer-, hout- en glaswerk toe voor de afwerking van het interieur.