Bentley investeert miljarden in productie EV

De elektrificatieplannen van Bentley waren al even bekend, maar nu draait men in Crewe daadwerkelijk de geldkraan open om de overstap naar elektrische aandrijflijnen in gang te zetten. Daar zijn aardig wat euro's mee gemoeid.

Bentley investeert namelijk in totaal omgerekend €3 miljard om de overstap te maken naar elektrische aandrijflijnen. Die investering is nodig om de Bentley-fabriek in Crewe te moderniseren, waar de elektrische Bentley uiteindelijk ook gebouwd gaat worden. Even was het voortbestaan van de fabriek in Crewe onzeker, met name door de Brexit en de steeds snellere verschuiving van verbrandingsmotoren naar EV's. De investering van Bentley zorgt voor opluchting bij de Britse regering, die zich heeft ingezet om de fabriek met 4.000 werknemers te behouden.

Voor zijn nieuwe EV werkt Bentley samen met Audi aan het Project Artemis. Dat wordt een EV met een compleet nieuwe architectuur, die volgens Audi 'het neusje van de zalm' wordt als het aankomt op elektrisch en autonoom rijden. Artemis is echter nog in nevelen gehuld, dus we moeten afwachten waar men uiteindelijk mee gaat komen. Ook gaf Bentley-CEO Adrian Hallmark nog niet prijs hoe de EV van Bentley er uiteindelijk uit komt te zien. De kans is groot dat het een SUV wordt, maar misschien krijgt de afgebeelde EXP 100 GT uit 2019 wel een productievervolg.

Concurrent Rolls-Royce komt in ieder geval al eerder met een EV op de markt: in 2023 verschijnt de Spectre namelijk op het toneel. Op de lange termijn ziet de koers voor beide merken er hetzelfde uit: vanaf 2030 rollen er geen auto's met verbrandingsmotor meer uit Crewe en Goodwood.