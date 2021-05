Bentley werkt samen met Audi aan EV

Bentley komt in 2025 met z'n eerste puur elektrische model, dat was al bekend. Nu doet de CEO van het merk meer details uit de doeken.

Bentley staat al sinds jaar en dag symbool voor forse auto's met dito motoren. Wie momenteel bijvoorbeeld nog in de markt is voor een twaalfcilinder, komt haast automatisch bij dat merk uit. Voor die mensen wacht er vanaf 2025 een flinke domper, aangezien Bentley in november duidelijk maakte dat het in de tweede helft van dit jaar de verbrandingsmotor subtiel richting de uitgang gaat begeleiden. In 2025 komt het zelfs al met een puur elektrisch model. Wie dat nog te ver vindt gaan, kan tot 2030 ook nog voor plug-in hybrides bij Bentley terecht.

Aanvankelijk leek het logisch dat Bentley voor de EV aanklopte bij Porsche en Audi voor het J1-platform van de Taycan en de E-tron GT, al was het PPE-platform ook nog een mogelijkheid. Het ligt allemaal nog wat complexer dan dat, blijkt nu. CEO Adrian Hallmark laat in gesprek met Car Magazine weten dat Bentley aan de ontwikkelingstafel aanschuift bij Audi voor 'Project Artemis'. Onder die noemer werkt Audi aan een volledig nieuw elektrisch vlaggenschip volgens - voor zover bekend - een compleet nieuwe architectuur. Dat wordt volgens Audi een 'zeer efficiënte EV' en het neusje van de zalm als het aankomt op elektrisch én autonoom rijden. "Met onze huidige auto's moesten wij ermee aan de slag als zij (Audi, red.) al klaar waren. Het verschil is dat we er nu met Artemis direct vanaf het begin bij zijn en eraan meewerken", aldus Hallmark.

Verwacht van de eerste EV van Bentley dus niet zomaar - oneerbiedig gezegd - een Audi E-tron GT met een andere koets erop. Details wil Hallmark niet geheel verrassend nog niet vrijgeven, al blijkt uit zijn woorden wel dat de kans groot is dat het een SUV wordt. "Als je niet aan SUV's doet, ben je nergens", aldus de topman. Wie weet krijgt de afgebeelde EXP 100 GT conceptauto uit 2019 in een later stadium alsnog een productievervolg. Saillant detail: Hallmark is niet bang dat Bentley veel klandizie verliest als het aan elektrische auto's begint. Hij stelt dat 39 procent van de huidige Bentley-eigenaren een overstap naar een elektrische auto wel ziet zitten.