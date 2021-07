Bentley Flying Spur Hybrid is exclusieve plug-in hybride

Bentley voegt een tweede plug-in hybride aan zijn leveringsgamma toe. De Bentayga Hybrid krijgt namelijk gezelschap van de Flying Spur Hybrid. Dat is de eerste Flying Spur met een zescilinder, maar is ondanks zijn kleinere benzinehart toch 544 pk sterk. Bentley opent de orderboeken deze zomer nog, prijzen zijn er nog niet.

Ook de neusjes van de zalm in autoland ontkomen niet aan elektrificatie. Diverse supercars profiteren al meer dan eens van plug-in hybride aandrijflijnen en ook topsedans als de Mercedes-Benz S-klasse en BMW 7-serie zijn al enige tijd als stekkerhybride verkrijgbaar. Een stapje boven die Duitse topsedans staan de Bentley Flying Spur, een Engels-Duitse toplimo die nu ook een plug-in hybride aandrijflijn krijgt.

De Flying Spur Hybrid is na de Bentayga Hybrid de tweede plug-in hybride van Bentley. De Flying Spur was al leverbaar met een 635 pk en 900 Nm sterke 6.0 W12 en met een 550 pk en 770 Nm krachtige 4.0 V8, maar de Flying Spur Hybrid krijgt een compleet andere krachtbron toebedeeld. Sterker nog, de benzinemotor voorin de plug-in hybride Flying Spur is niet eens gelijk aan het benzinehart van de Bentayga Hybrid. In de Bentayga Hybrid doet een 3,0-liter V6 dienst terwijl er in het vooronder van de Flying Spur Hybrid een 2,9-liter biturbo V6 ligt. Die nieuwe V6, die mogelijk afkomstig is van Porsche, stampt er in de Flying Spur Hybrid 416 pk en 550 Nm uit. Die zescilinder werkt samen met een 136 pk en 400 Nm sterke elektromotor die het systeemvermogen op maar liefst 544 pk en 750 Nm brengt.

Daarmee sprint de Flying Spur Hybrid in 4,3 seconden naar de 100 km/h. Door het ontbreken van plug-in hybride techniek heeft de lichtere Flying Spur V8 voor datzelfde sprintje 4,1 seconden nodig. Een marginaal verschil dus. Wie het gaspedaal toch zelden volledig tegen de bodem trapt, moet iets meer dan 40 elektrische kilometers uit de 14,1 kWh accu kunnen persen. Wie tot het uiterste gaat, moet een gecombineerde actieradius van 700 kilometer kunnen halen. De topsnelheid van 285 km/h moet je dan uiteraard niet willen benaderen ... De Flying Spur Hybrid is in de standen EV Drive, Hybrid mode en Hold Mode te rijden.

Bentley levert de Flying Spur Hybrid in zeven kleuren, al kun je bij onder meer Mulliner aankloppen voor meer dan 60 andere lakkleuren. De Britten hebben ook een Blackline Specification op de bestellijst staan, compleet met een zwarte 'Flying B' op de neus. Vanbuiten is de Flying Spur Hybrid te herkennen aan de Hybrid-badges op de voorschermen en aan de vier ovale uitlaatpijpen. Het laadpunt zit op het linker achterscherm.

Doelstelling

Bentley heeft zich als doel gesteld om in 2023 een volledig geëlektrificeerd modellengamma te hebben. In 2025 presenteert het merk zijn eerste volledig elektrische model en vijf jaar later verkoopt Bentley naar eigen zeggen enkel nog EV's. De fabrikant zegt naar een 'duurzame toekomst' te streven en om dat te bereiken gaat Bentley een bijzondere samenwerking aan. Bentley en de Schotse whiskydestillateur The Macallan omarmen elkaar. De bedrijven zeggen onder andere op het gebied van duurzaamheid van elkaar te kunnen leren, al moet je niet gek opkijken als een en ander vooral marketingtechnisch lekker voor de merken uitpakt.