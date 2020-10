Bentley Flying Spur nu ook met V8

Bentley lanceerde medio vorig jaar een compleet nieuwe Flying Spur, die met zijn relatief afgeronde koets uiterlijk helemaal in lijn is met de Continental GT. De Flying Spur was er vooralsnog alleen met de machtige 6.0 W12, maar die 635 pk en 900 Nm Flying Spur krijgt nu gezelschap van een versie met vier cilinders minder. We heten welkom: de Flying Spur V8.

De Flying Spur V8 krijgt dezelfde biturbo 4.0 V8 als de Continental GT V8 en dat betekent dat zich in de imposante neus een 550 pk en 770 Nm sterke achtcilinder nestelt. Het feit dat de V8 vier cilinders minder heeft dan zijn krachtigere broer, merk je op papier nauwelijks. Dat heeft onder meer te maken met de 100 kilo die de Flying Spur V8 minder weegt dan de versie met W12. Met zijn dubbelgeblazen benzinemotor dendert de Brit in 4,1 seconden naar de 100 km/h. De Flying Spur W12 is met een sprinttijd van 3,8 seconden slechts marginaal sneller. De topsnelheid ligt op 318 km/h. De W12 loopt met een topsnelheid van 333 km/h wel een stukje harder. Als je de V8 niet volledig aanspreekt, rijdt-ie tijdelijk met vier actieve cilinders rond. Het motormanagement schakelt namelijk vier cilinders uit als er minder dan 235 Nm en 3.000 tpm van de machine wordt gevraagd.

Volgens Bentley voelt de Flying Spur V8 dankzij zijn lagere gewicht een stuk lichtvoetiger aan dan de versie met W12 en dus zet het merk hem in de markt voor mensen die graag zelf achter het stuur kruipen. Dat betekent niet dat de Flying Spur V8 niet comfortabel is; adaptieve luchtvering is namelijk eveneens standaard. Net als de Flying Spur W12 is de V8-versie leverbaar met een achterbank met drie zitplekken, maar ook met een achterbank met twee min of meer losse zetels. Elektronisch geregelde vierwielsturing is optioneel leverbaar.

De Flying Spur V8 is verkrijgbaar in zeven standaardkleuren, al valt er in de Mulliner-catalogus uit maar liefst 60 kleuren te kiezen. Wie het wil, kan het chroomwerk - net als bij de Flying Spur met W12 - laten vervangen door een uitgebreide reeks zwarte accenten. De auto staat standaard op 20-inch lichtmetalen wielen en onderaan de bilpartij hangen vier uitlaatpijpen. De Flying Spur met twaalfcilinder heeft twee meer gedistingeerd ogende in de achterbumper geïntegreerde exemplaren. Nieuw is een tablet voor de achterpassagiers, waarmee je onder meer de zonwering, massagefunctie van de stoelen achterin en de klimaatregeling kunt bedienen. De nieuwe Flying Spur V8 komt nog eind dit jaar in Europa op de markt. Nederlandse prijzen volgen op korte termijn.