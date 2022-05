Bentley-CEO: 'Onze eerste EV is tot 1.400 pk sterk'

Dat Bentley een heel elektrisch offensief klaarstoomt is geen geheim. Hoe de eerste elektrische Bentley eruit gaat zien is daarentegen nog wel een mysterie. Topman Adrian Hallmark biedt in gesprek met Automotive News iets meer informatie over de eerste EV van Bentley. De beoogde specificaties zijn in ieder geval niet misselijk.

Over het uiterlijk van de elektrische Bentley laat Hallmark zich nog niet los, zelfs niet of het een SUV à la Bentayga of een lagere auto in de stijl van de Continental GT of Flying Spur gaat worden. Wel gaat het om een volledig nieuw model dat los van het huidige gamma komt te staan. Het zou dus kunnen dat de nieuwe EV gaat lijken op de hierboven getoonde EXP 100 GT conceptauto. In ieder geval ga je aan het nieuwe model niet direct af zien dat het een elektrische auto is. "Wat we niet gaan doen is proberen om ze ook te laten lijken op elektrische auto's", aldus Hallmark.

Dan de beoogde specificaties, waarover de topman al iets meer los wil laten. De eerste EV van Bentley komt op het PPE-platform van de Volkswagen Groep te staan en krijgt in de sterkste uitvoering een vermogen van 1.400 pk. Met die bonk elektrische spierkracht moet je in 1,5 seconden naar 60 mph (96 km/h) kunnen accelereren. Toch is het Bentley volgens Hallmark niet te doen om de snelle acceleratie. "Het gaat er hoofdzakelijk om dat je met het enorme koppel moeiteloos kunt inhalen", licht Hallmark toe. Dat betekent dat met name de tussensprints verwoestend zullen zijn. Comfort blijft volgens Hallmark de boventoon voeren bij Bentley, dus je kunt via instelbare rijmodi de vermogensafgifte terugschroeven voor een minder agressieve reactie op het stroompedaal.

Meer winst

De nieuwe elektrische Bentley wordt dus heel wat krachtiger dan het huidige topmodel van het merk, de 659 pk en 900 Nm sterke Continental GT Speed. Ook wordt hij goedkoper om te produceren, stelt Hallmark. "De twaalfcilinder kost ongeveer 10 keer wat een motor van de gemiddelde premium auto kost, de gemiddelde accu kost minder dan onze twaalfcilinder. Ik kan niet wachten op accu's, ze zijn relatief gezien goedkoop." Dat laatste heeft vermoedelijk vooral positieve gevolgen voor de winstmarge van Bentley, want de topversie van de nieuwe EV gaat naar verluidt kosten wat de Mulsanne exclusief belastingen kostte: een prijs van 'meer dan €250.000' wordt daarbij genoemd.