Bentley Bentayga Hybrid: plug-in hybride verfijnd

De Bentley Bentayga is al in tal van smaken te krijgen en daar komen er nu weer twee bij. De plug-in hybride Bentayga Hybrid is er voortaan namelijk ook als S en als Azure. Bentley maakt van de gelegenheid gebruik om de plug-in hybride aandrijflijn van die versies net even potenter te maken.

De Bentley Bentayga is er sinds kort ook in een extra lange uitvoering, maar de keuze tussen een reguliere Bentayga of de verlengde Bentayga EWB is heus niet de enige die Bentley je biedt. Zo is de Bentayga er als Speed bijvoorbeeld met een machtige W12. Daarnaast kun je ook kiezen voor smaken met een V8. Daar blijft het niet bij. In de vorm van de Bentayga Hybrid is de SUV er namelijk ook met een plug-in hybride aandrijflijn. Niet lang nadat Bentley de Bentayga in 2020 grondig moderniseerde kwam het ook met een verbeterde aandrijflijn voor die stekker-Bentayga. De Bentley Bentayga Hybrid is voortaan ook in sportieve S- en in extra luxueuze Azure-trim te krijgen. Deze nieuwe uitvoeringen zijn ook nog eens een tandje sterker dan de reguliere plug-ins.

De Bentayga S Hybrid en Azure Hybrid hebben de bekende 449 pk sterke 3.0 V6, maar krijgt een sterkere elektromotor. De elektromotor levert is in nieuwe versies geen 128 pk en 350 Nm, maar 136 pk en 400 Nm. Zo'n 15 procent meer elektrokoppel dus. Het systeemvermogen bedraagt dan ook een riante 462 pk. De twee versies hebben ook nog eens een 18 kWh in plaats van een 17,3 kWh accu, goed voor een elektrische actieradius van 43-44 kilometer.

De Bentayga S Hybrid is net als de S-versie van de Bentayga met V8 een sportievere variant, compleet met zwarte accenten die in het op deze versie standaard aanwezige Blackline-pakket zitten. Donkere koplampen? Van de partij. Hetzelfde geldt voor zwarte zijspiegelkappen, een zwarte grille en een van de Bentayga Speed-afgekeken voorbumper. De Bentayga S Hybrid staat op speciaal 22-inch lichtmetaal en is vanbinnen natuurlijk afgeladen met lappen leer, al valt er een boel naar eigen wens aan te passen. De Bentley Bentayga S Hybrid bereikt in 5,3 tellen een snelheid van 100 km/h en haalt een topsnelheid van 254 km/h. Daarnaast zijn de dempers van de Bentayga S Hybrid 15 procent straffer dan die van de non-S. Bovenaan de achterzijde zien we een grotere achterspoiler, donkere achterlichten en aan weerszijden van de achterbumper een in tweeën gedeelde, ovale uitlaatpijp.

De nieuwe Azure-versie is in Bentayga-land het neusje van de zalm. De Azure is volgens Bentley in staat om geluiden van de omgeving en de aandrijflijn nog beter uit het interieur te weren. Bentley brengt onder meer 22-voudig verstelbare, gewatteerde voorstoelen en fraai ogend houtwerk - beschikbaar in drie varianten - naar het interieur van de Bentayga Azure Hybrid. Vanbuiten herken je de Azure onder meer aan zijn chroomkleurige grilles, Azure-badges en speciale 22-inch lichtmetalen wielen.