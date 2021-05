Belgische 'groene flitspaal' detecteert roetfilterfraude

Er komen in België namelijk ‘groene flitspalen’ om auto's zonder roetfilter of met een niet goed functionerend exemplaar te detecteren en uit het verkeer te halen. De systemen zullen in eerste instantie worden gebruikt in Brussel en in de haven van Antwerpen, zo meldt VRT NWS. Een proef waarbij 200.000 voertuigen werden gemeten is onlangs afgerond. Er is gebruikgemaakt van een innovatief meetprogramma met sensoren op de openbare weg op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Uit het onderzoek in opdracht van Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Omgeving, blijkt dat een kleine groep van deze 'roetfilterfraudeurs' veel milieuschade veroorzaakt. Het gaat om vrachtwagens waarvan de katalysator niet werkt door fraude met AdBlue, maar ook personenauto's met een dieselmotor van voor 2019 stoten volgens haar regelmatig veel meer stikstofoxiden uit dan de fabrikanten beloven.

In 2017 bleek dat veel Belgische autobezitters het roetfilter verwijderen en hier makkelijk mee weg kunnen komen. Hier in Nederland wil men dergelijke praktijken ook de kop indrukken. Daar moet een aanscherping van de apk voor dieselauto's voor zorgen. Per 1 juli 2022 wordt er bij de apk bij dieselauto's gecontroleerd of er nog wel een roetfilter aanwezig is en als dat het geval is, wordt de werking hiervan getest. Bij een onvoldoende werkend of zelfs het ontbreken van een roetfilter, dient een reparatie of de montage van een nieuw exemplaar plaats te vinden, anders komt de auto niet door de keuring.