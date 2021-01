Roetfiltertest bij apk komt waarschijnlijk toch

Per 1 juli 2022 wordt er bij de apk bij dieselauto's een test gedaan die moet vaststellen of het roetfilter voldoende werkt, dat meldt RAI Vereniging. Ook wordt er uiteraard gekeken of er überhaupt nog wel een roetfilter aanwezig is. Bij een onvoldoende werkend of zelfs het ontbreken van een roetfilter, dient een reparatie of de montage van een nieuw exemplaar plaats te vinden. Anders komt de auto niet door de keuring. Dit geldt uiteraard voor de auto's die officieel een roetfilter moeten hebben, dus de Euro5- en Euro6-diesels. De keuringstations gebruiken voor de test een fijnstofmeter.

Het plan om roetfilters te testen bij de apk ligt al behoorlijk lang op tafel. Eind 2019 werd dit voorgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vervolgens werd eind 2020 echter een afkeurende motie over dit voorstel aangenomen in de Tweede Kamer. De indieners van die motie, Remco Dijkstra (VVD) en Wytske Postma (CDA) vrezen dat de test, waar naar schatting 100.000 tot 125.000 dieselauto's niet doorheen zullen komen, autobezitters enorm op kosten gaat jagen. Dijkstra pleitte ervoor om te wachten op een Europese invoering van een dergelijke test. 'Daar moet de staatssecretaris op inzetten. Luchtkwaliteit houdt zich immers niet aan grenzen en zoveel mensen op dit moment duperen is echt 'overdone'. Geef ze wat tijd en/of alternatief", verklaarde hij. Bovag steunde de motie. De staatssecretaris (Stientje van Veldhoven, D66) is echter gemachtigd om de motie naast zich neer te leggen. Of dat nu dus gebeurt of dat het voorstel toch nog iets aangepast is, wordt niet helemaal duidelijk. Ook dit voorstel moet nu eerst wel goedgekeurd worden in de Tweede Kamer voordat het werkelijk onderdeel van de wetgeving wordt. De staatssecretaris is er dus nog niet.

RAI Vereniging zegt groot voorstander te zijn van de test. "...op die manier zorgen wij ervoor dat naast nieuwe auto’s, ook het rijdend wagenpark zo schoon mogelijk blijft. Hiermee zetten wij een belangrijke stap naar een gezond mobiliteitssysteem”, aldus voorzitter Steven van Eijck. "Auto- en bedrijfswagenfabrikanten zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen steeds schoner, zuiniger en veiliger worden. Het is daarom vanzelfsprekend dat op het moment dat het voertuig de showroom verlaat, de nieuwe eigenaar de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat het voertuig in de praktijk ook altijd aan de milieueisen blijft voldoen." RAI stelt dat de roetfiltertest voor pakweg 825.000 personenauto's en 622.000 bedrijfsauto's gaat gelden.