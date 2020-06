Belgisch voorstel: 'reclameverbod vervuilende en zware auto's'

Een opmerkelijk voorstel vanuit twee Belgische politieke partijen: partijleden van Ecolo-Groen en cdH hebben een wetsvoorstel ingediend om bepaalde autoreclames te verbieden. Dat meldt het Vlaamse automotive-medium Fleet. Ze vinden dat auto's die meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten en/of 1.400 kilo of meer wegen niet meer in reclames te zien mogen zijn. Daar zitten twee gedachten achter: allereerst vinden ze de relatief hoge CO2-uitstoot bezwaarlijk, maar ook zouden relatief zwaardere auto's in het geval van een aanrijding met kwetsbare weggebruikers sneller tot grotere problemen leiden.

In gesprek met Fleet wordt één van de politici, Sarah Schlitz, geconfronteerd met het feit dat ook juist aanbieders van EV's hierdoor in de problemen kunnen komen. Elektrische auto's wegen namelijk vaak vrij veel vanwege hun accupakketten. Zelfs kleine modellen, zoals de Peugeot e-208, gaan al over de voorgestelde 1.400 kilo-grens heen. Schlitz ziet dit niet als een probleem: "De Peugeot e-208. Inderdaad, die weegt 1.455 kilo. Als er een limiet van 1.400 kilo zou worden gesteld, ben ik er zeker van dat de fabrikanten in staat zouden zijn het gewicht met 55 kilo te verminderen. Wij staan echter open voor discussie en zouden er niet helemaal tegen zijn om de limiet te verhogen tot 1.500 kilo als dat absoluut noodzakelijk zou zijn." Het belangrijkste is volgens haar echter dat er nu "een debat wordt geopend".