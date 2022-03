België overweegt forse belastingkorting op brandstof

Terwijl de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor benzine hier in Nederland naar €2,50 per liter klimt, zijn de Belgen nog 'slechts' rond de €2 per liter kwijt. Toch wordt er daar door de overheid wél nagedacht over stevige belastingverlaging om de consument te ontzien.

De hoge brandstofprijzen hebben de Nederlandse overheid vooralsnog niet bewogen tot het herzien van de belastingdruk op brandstoffen. In België lijkt dit wel te gaan gebeuren. Daar gaan in de politiek stemmen op om tot belastingverlagingen over te gaan in het kader van de koopkracht, zo meldt de Telegraaf. Onder meer de federale minister van Financiën (tevens vicepremier namens CD&V) Vincent van Peteghem vindt dat het 'tijd is voor actie'. Er zou nog deze week of volgende week een knoop over worden doorgehakt door de Belgische regering. Het verlagen van de accijns naar de Europese minimumnorm lijkt de meest kansrijke aanpassing. Naar verluidt zakt de benzineprijs daarmee naar zo'n €1,70 per liter.

Er zijn vanuit verschillende hoeken van de Belgische politiek diverse eisen aangedragen. Zo vindt de liberale regeringspartij MR dat de dieselprijs moet worden teruggebracht van €2 per liter naar €1,60 of €1,70 en wil volgens Het Nieuwsblad een andere liberale regeringspartij, Open VLD, dat er 20 tot 40 eurocent per liter korting wordt gerealiseerd. In de praktijk komt dat ongeveer op hetzelfde neer. De christendemocratische regeringspartij CD&V voert de druk op en zou woensdag al een knoop willen doorhakken. De liberalen en de groenen willen nog even wachten. De liberalen voeren daarbij aan dat ze de Europese top in Versailles van volgende week nog willen afwachten. Opvallend: ook de groenen zouden openstaan voor lastenverlichting op brandstof, alleen zien zij daar graag meer investering in openbaar vervoer tegenover staan.