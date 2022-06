Bedrijfswagenverkoop opnieuw onderuit

Niet alleen heeft de verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie betere tijden gekend, ook de verkoop van bedrijfswagens is bepaald niet meer wat het geweest is. In de Europese Unie zijn in mei ruim 22 procent minder nieuwe lichte bedrijfswagens verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar.

In mei dit jaar zijn in de Europese Unie 108.355 nieuwe lichte bedrijfswagens (tot 3,5 ton) verkocht. Dat klinkt als een behoorlijk aantal, maar het zijn er wel 22,1 procent minder dan in mei 2021. Die afname is flink, maar niet zo fors als die van vorige maand (-30,2 procent). De cijfers van mei brengen het totaal aantal in de EU verkochte lichte bedrijfswagens tot en met mei op 538.444. Dat zijn er 23,2 procent minder dan de 701.048 stuks die in dezelfde periode in 2021 werden verkocht.

In Nederland werden afgelopen maand 5.042 lichte bedrijfswagens aan de man gebracht. In mei vorig jaar lag dat aantal met 6.154 stuks nog 18,1 procent hoger. Toch behoort Nederland niet tot de landen met de grootste verkoopdaling. Zo werden in Oostenrijk ruim 64 procent minder nieuwe bedrijfswagens verkocht. Ook in Frankrijk en Spanje gaat de verkoop van bestelauto's niet erg van een leien dakje. In Frankrijk werden met 28.880 weliswaar ruim vijf keer zoveel bedrijfswagens verkocht als in Nederland, maar het waren er wel 19,7 procent minder dan in mei 2021. In Spanje nam de verkoop met 32,6 procent af tot een kleine 11.000 stuks. In België vonden in mei 4.792 nieuwe bedrijfswagens een eigenaar, 20,4 procent minder dan een jaar eerder.