Bedrijfswagenverkoop Europese Unie ingezakt

Er zijn in januari fors minder nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Het inzakken van de verkopen houdt mogelijk verband met het aanhoudende chiptekort.

In januari zijn in de Europese Unie 125.292 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Als je ze allemaal achter elkaar zou parkeren, zou dat een rij van meer dan 500 kilometer opleveren. Toch zijn het er maar liefst 11,1 procent minder dan er in januari 2021 op kenteken zijn gezet.

In Nederland zijn in januari 6.998 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd, 16,4 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In Oostenrijk werd de grootste procentuele daling in de bedrijfsautoverkopen waargenomen (-36,4 procent). Ook de grotere afzetmarkten laten grote dalingen zien. Zo nam het aantal nieuw geregistreerde bedrijfswagens in Spanje met 20,1 procent af en in Frankrijk met 17 procent. Nemen we specifiek de cijfers van de bestelbussen (tot 3,5 ton) onder de loep, dan nemen we in januari een registratiedaling van maar liefst 14,2 procent waar in de Europese Unie. In totaal zijn er in januari 99.461 bestellers op kenteken gezet. In Nederland gaat het om 5.505 exemplaren, dik 21 procent minder dan een jaar eerder.