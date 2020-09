'Battery Day' Tesla stelt aandeelhouders teleur

De aandelenkoers van Tesla is met ruim 5 procent gedaald naar aanleiding van de plannen die Elon Musk gisteren op 'Battery Day' onthulde. Tesla is vooral bezig met het doorvoeren van geleidelijke verbeteringen op de middellange termijn. Een écht grote klapper bleef uit.

Voorafgaand aan 'Battery Day' draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Het evenement werd behoorlijk gehypet en men verwachtte dat Tesla met revolutionaire concepten zou komen die elektrisch rijden naar een veel hoger plan gingen tillen. Gisteren probeerde Musk de verwachtingen via Twitter al een beetje te temperen. Tesla presenteerde uiteindelijk geen baanbrekende nieuwe technologieën, maar eerder evolutionaire verbeteringen.

Toekomstplannen

Tesla greep 'Battery Day' aan om de 1.100 pk sterke Model S Plaid te onthullen. Dit nieuwe topmodel moet allesverpletterende prestaties voor een relatief gunstige prijs gaan bieden. Daarnaast werden plannen voor een goedkoper model bekend gemaakt. Interessanter is misschien wel het nieuws over de manier waarop het bedrijf in de toekomst batterijen wil gaan vervaardigen en implementeren. Tesla wil af van het gebruik van het omstreden en dure kobalt. Dankzij een nieuwe architectuur van de cellen in de batterij wordt een toename van 16 procent in actieradius beloofd. Ook wordt de prijs per kWh gereduceerd met 56 procent. Daarnaast moet het batterijpakket een integraal onderdeel van de auto gaan worden. Daardoor zijn er volgens Tesla geen extra verstevigingen aan het chassis meer nodig, wat betekent dat er meer ruimte ontstaat voor extra accucapaciteit.

Naast de technologie in de batterij en de implementatie ervan in de auto, wil Tesla de productie van de batterijen meer in eigen hand gaan nemen. Het productieproces moet hierbij geoptimaliseerd gaan worden, wat volgens Tesla moet gaan leiden tot een reductie van 69 procent in de productiekosten. Hierdoor worden de benodigde investeringen om op grotere schaal te gaan produceren kleiner, wat uiteindelijk bij gaat dragen aan een gezonder financieel plaatje voor het bedrijf en goedkopere auto's voor de consument.

Teleurstelling

Toch kunnen aandeelhouders hun teleurstelling over het uitblijven van meer concrete aankondigingen niet verbloemen: de koers van Tesla daalde met ruim 5 procent. Men had kennelijk meer vuurwerk verwacht op 'Battery Day'. Wat vermoedelijk ook niet hielp was dat Musk geen concrete tijdlijn aan de gestelde doelen verbond. Het enige dat hij erover zei, was dat hij verwacht dat het ongeveer drie jaar gaat kosten om de onthulde plannen volledig te realiseren. Die onzekerheid vinden beleggers over het algemeen niet prettig.