Tesla bevestigt komst goedkope EV

Tesla's Elon Musk heeft tijdens Battery Day gezegd dat Tesla een nieuw model ontwikkelt dat een prijs van zo'n $25.000, omgerekend zo'n €21.500, moet krijgen. Het nieuwe model moet gebruik gaan maken van een nieuw type batterij dat Tesla zegt te hebben ontwikkeld. Deze batterijpakketten zijn opgebouwd uit 'cellen' die door ander materiaalgebruik een stuk efficiënter moeten zijn. Tesla hoopt hiermee de prijs van het accupakket fors terug te kunnen dringen. Volgens Tesla is de prijs per kWh tussen 2010 en 2019 gezakt van $1.100 naar zo'n $150. Maar dat is nog niet laag genoeg, zo blijkt.

De nog naamloze nieuwkomer, waar Tesla ook nog nauwelijks informatie over vrijgeeft, moet in ieder geval over techniek beschikken die de auto volledig autonoom gaat maken. Op welke basis het nieuwe model komt te staan, is niet bekend. Onlangs deed Volkswagen-topman Ralf Brandstätter tegen AutoWeek een interessante uitspraak. Volgens Brandstätter is er tot op heden niet tussen Volkswagen en Tesla gesproken over een samenwerking, maar Brandstätter zegt ook zeker niet dat een samenwerking uit den boze is. "Tot op heden zijn er geen gesprekken over gevoerd, maar ik vind het zéker een interessant idee", zo zegt Brandstätter tegen AutoWeek. Dat betekent dus niet dat je direct moet inzetten op de komst van een compacte Tesla op MEB-basis, maar als het aan Volkswagen ligt, lijkt de deur in ieder geval wagenwijd open te staan voor een toekomstig partnerschap.