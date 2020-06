Back to basics: Toyota Prius

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de befaamde Prius opende Toyota ooit zijn hybride-boek. Anno 2020 heeft de Toyota dealer twee verschillende versies in de showroom staan: de reguliere hybride en een plug-in hybride. De reguliere Prius zich vandaag als vanzelfsprekend in deze rubriek bewijzen.

Toyota Prius 1.8 Hybrid Dynamic

€ 33.295

Toyota toverde de eerste Prius al in 1997 uit de hoge hoed. De tweede Prius wist een ware rage te ontketenen. Menig Hollywood-ster parkeerde er zelfs een voor zijn of haar miljoenenvilla om te laten zien hoe milieubewust hij of zij wel niet was. Tegenwoordig zijn de kaarten echter heel anders geschud door de opkomst van de volledig elektrische auto en een inmiddels fors groter aanbod geëlektrificeerde modellen. Ook binnen Toyota zelf, denk aan de hybride uitvoeringen van de Corolla en C-HR. Dat is ook terug te zien in de verkoopcijfers. De Nederlandse verkoopaantallen van pakweg tien jaar geleden (8.000+) haalt de Prius al lang niet meer. Vorig jaar dook het aantal verkochte exemplaren zelfs onder de 200 stuks. Wellicht komt het door de uitgesproken koets, want zijn hybride-familieleden gaan als warme broodjes over de toonbank.

Onder de motorkap houdt de 122 pk sterke 1.8 Hybrid-aandrijflijn zich schuil. Voor de reguliere Prius is dit de enige mogelijkheid die de klant op motorisch vlak krijgt. De topsnelheid ligt op 180 km/h en de 0-100-sprint neemt 10,8 seconden in beslag. Op het gebied van uitrustingsniveaus is er iets meer keuze, want in de Nederlandse prijslijst staan twee varianten: de Dynamic en de Executive. Aan de buitenkant verschillen deze twee versies maar op één vlak: de Executive (€ 37.095) krijgt van Toyota standaard een panoramisch schuif-kanteldak.

Voor de Dynamic liggen verder dus net als voor de Executive bi-ledkoplampen, mistlampen, 15-inch lichtmetalen wielen en automatisch inklapbare buitenspiegels klaar. Ook Smart Entry, een regen- en lichtsensor en een achteruitrijcamera behoren tot de standaardvoorzieningen. Opmerkelijk genoeg krijgt de Dynamic-koper daar geen parkeersensoren bij.

Binnenin is het allerminst een kale bedoening. Het eigenzinnig vormgegeven interieur is van veel gemakken voorzien. Neem het centrale 7 inch multimediascherm en het altijd volledig digitale en uitgebreide instrymentarium. Het multimediasysteem beschikt onder andere over DAB+-radio en Bluetooth. Voor € 1.495 heeft Toyota het optionele Multimedia Plus Pack. De koper krijgt dan navigatie en een JBL-upgrade met meer speakers.

De standaard aanwezige automatische airco is over twee zones in te stellen en op het met leer beklede stuurwiel zitten tal van knoppen. Achter het stuur verstopt Toyota een hendeltje voor de adaptieve cruisecontrol. Hoewel beide voorstoelen elektrisch verstelbaar zijn, beschikt alleen de bestuurdersstoel over een elektrisch verstelbare lendensteun.

Ook op veiligheidsgebied zit het wel snor. De Prius heeft onder meer automatisch grootlicht, een head-up display, Blind Spot Monitor, Lane Departure Alert en Rear Cross Traffic Alert. Ook verkeersbordenherkenning behoort tot de standaardvoorzieningen.

In tegenstelling tot de beter uitgeruste Executive moet de Dynamic het verder zonder een inductielader en het uitgebreidere multimadiesysteem doen. Ook heeft de Executive met leer beklede stoelen. De optielijst van de Prius PHEV is vergelijkbaar met die van de reguliere Prius. De duurste optie bij die auto is het Solar Pack, waarmee de Prius over zonnecellen in zijn dak komt te beschikken. De kosten: € 2.895. Toe aan meer ruimte? We zouden het bijna vergeten, maar op basis van de vorige Prius draait de Prius+ nog steeds mee!