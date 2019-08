Back to basics: Suzuki Jimny

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Volkswagen Beetle, de Citroën 2CV en de Land Rover Defender; stuk voor stuk iconen in hun eigen soort. Wat ons betreft solliciteert de Suzuki Jimmy er ook naar om een historische icoon te worden. De kleine alleskunner vindt sinds kort in een geheel nieuwe vorm zijn weg naar onze dealers. In zijn kaalste hoedanigheid noemt Suzuki hem ‘Comfort’. Tijd voor een naderende kennismaking.

Suzuki Jimny 1.5 Comfort

€26.999

De allereerste Suzuki Jimny stond eind jaren 90 als instap-SUV’je in de prijslijsten voor omgerekend € 12.479. Prijzen waar we nu enkel van kunnen dromen, want twintig jaar later is er veel veranderd in de prijslijst van de compacte 4x4. Neem bijvoorbeeld de prijs, die meer dan één keer over de kop is gegaan. Nu is die vergelijking natuurlijk een beetje zwart-wit, want anno 2019 krijg je ook een stuk meer auto dan het spartaanse geheel waarmee Suzuki in 1998 kwam. Daarvoor moeten we echter naar de uitrusting kijken, want qua motorisering blijft het geen racepaard. De 1,3-liter met 80 pk van weleer maakt plaats voor een moderne 1.5-viercilinder met 102 pk. De topsnelheid blijft echter nog steeds rond de 145 km/h hangen.

Het stoere uiterlijk van de Jimny komt in zijn basis al sterk naar voren, hoewel je als Comfort-bestuurdernatuurlijk wel wat concessies doet. Zo krijgt de Jimny in al zijn uitvoeringen extra brede wielkasten en bumpers van Suzuki. Deze bestaan uitsluitend uit zwarte kunststof. Waar dat bij veel auto’s een goedkope indruk kan geven, past het enorm bij het imago en uiterlijk van deze mini SUV. In de basis spuit Suzuki de auto in een witte lakkleur. Voor een combinatie van twee kleuren vraagt de fabrikant € 799 extra. De enige plek waar we extra zwarte kunststof vinden, is bij de handgrepen: die worden bij bijvoorbeeld de Stijl in kleur meegespoten. De Comfort herken je verder aan iets compactere buitenspiegels, het ontbreken van mistlampen in de voorbumper en het eveneens ontbreken van privacy glass (hoewel dat wel aanwezig lijkt te zijn op de foto's). De stalen 15-inchwielen zijn ook net wat anders uitgevoerd dan die van luxere versies.

Binnenin weet Suzuki de Jimny aardig aan te kleden. Neem het driespaaks stuurwiel, waar knoppen voor de bediening van de cruisecontrol en audio zijn verzameld. Naast een versimpelde versie van de multimedia zonder touchscreen, maar met mp3 en Bluetooth, regelt een handbediende airconditioning het klimaat in de auto. Ook een automatische stand voor de buitenverlichting is standaard aanwezig. Tot nu toe kun je dus stellen dat de Jimny van veel gemakken is voorzien, maar tussen neus een lippen borduurt hij toch nog voort op zijn spartaanse voorgeschiedenis. Zo bedien je de voorruiten en buitenspiegels ouderwets met een hendel en is er geen centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Misschien een kleine tegenvaller voor een auto met een dergelijke vraagprijs.

Kijken we naar de Stijl van € 29.999, dan zijn dergelijke zaken wel standaard aanwezig. Tevens monteert Suzuki dan een uitgebreider multimediasysteem, kunnen de billen op de voorste zitrij worden verwarmd door middel van stoelverwarming, is het klimaat automatisch te regelen en zijn alle voorzieningen net wat netter afgewerkt met chroom en leer. Maar is dat nu echt nodig bij een dergelijke auto?

De foto's uit de configurator zijn van een bijzonder klein formaat, waardoor we ze niet heel scherp kunnen laten zien. Om het een beetje goed te maken, hebben we persmateriaal gevonden van een soortgelijke Jimny in zijn natuurlijke habitat (foto 5-7).