Back to Basics: Jeep Wrangler

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een van de meest iconische Amerikaanse auto’s kreeg vorig jaar een vervolg in de vorm van deze geheel nieuwe Jeep Wrangler. Het recept bleef, net als het basisontwerp, gelijk aan het origineel: een 4X4 alleskunner. De configurator leert echter wel dat er een groot verschil zit in de aangeboden luxe met de oer-Wrangler.

Jeep Wrangler JL Sahara

€85.490

De Jeep Wrangler is er als drie- of vijfdeurs. Met een prijsverschil van €4.500 gaan wij voor deze rubriek uiteraard aan de slag met de goedkopere driedeurs. Qua uitrusting houdt Jeep het verder ook heel overzichtelijk, want naast de Sahara als basisversie biedt het merk enkel de luxere ‘Rubicon’. Die versie zorgt er vooral voor dat de Jeep op een reeks extra technische snufjes kan rekenen, maar daarover later meer. Qua uitrusting verschillen beide versies opmerkelijk weinig, wat gelijk laat zien hoe vol Jeep de Sahara stopt. Iets wat we van deze prijsklasse stiekem ook wel mogen verwachten.

Op uiterlijk gebied krijgt de Wrangler standaard 18-inch lichtmetalen wielen, rondom ledverlichting, mistlampen in de voorbumper, parkeerhulp rondom (met camera) en een in carrosseriekleur gespoten en in delen afneembaar dak. Het vijfde wiel op de achterklep kan en mag natuurlijk niet ontbreken. De afgebeelde opvallende ‘Hella Yella’ lakkleur is de basiskleur voor de Wrangler: leuk! Na het keyless openen van de deuren nemen we plaats op met stof beklede stoelen. Een lederen stuur vol met knoppen met de audio en de standaard cruisecontrol lachen ons vervolgens toe. De multimedia is in een 8,4-inch aanraakscherm verwerkt. Naast radio biedt dit scherm toegang tot Apple CarPlay, Android Auto én navigatie. De muziek wordt door negen boxen de binnenruimte in geholpen. Verder zijn een airconditioning en elektrisch bedienbare ramen en spiegels standaard voorzieningen in een Wrangler.

De instapper wordt overigens in combinatie met de enige benzinemotor geleverd. Deze 2,0-liter levert 272 pk en is standaard aan een achttrapsautomaat gekoppeld die de power verdeelt over alle vier de wielen. Dieselen is ook mogelijk, maar daarbij schiet de basisprijs omhoog naar €98.840.

De Wrangler kan tegen meerprijs nog meer naar eigen smaak worden aangekleed. Neem een verchroomde tankdop (€335), roestvrij stalen instaplijsten (€165) of spatlappen (€65). Voor verwarmbare voorstoelen vraagt Jeep €315. Toch geen fan van de gele lakkleur? Tegen een meerprijs van €1.195 spuit Jeep de Wrangler in een andere metallic lakkleur. Voor leren bekleding wordt €2.075 extra gevraagd. Het Safety Pack met o.a. adaptieve cruisecontrol kost een slordige €700.

Tegen een meerprijs van zo'n €6.000 levert Jeep de Wrangler zoals gezegd ook als luxere Rubicon. Het enige verschil zit hem echter in technische aspecten, zoals een elektronisch ontkoppelbare stabilisatorstang (voor), elektronisch geregelde differentieelblokkering op de voor- en achreras en Allterrain-banden. Maar is dat die forse meerprijs per se waard?