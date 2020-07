Back to Basics: Hyundai i10

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Tijd voor weer eens een échte Back to Basics, want de gloednieuwe Hyundai i10 mag zich deze week als i-Drive aan het grote publiek voorstellen. Met een basisprijs van nog geen €13.000 is het niet de allergoedkoopste auto, maar behoort hij wel tot de goedkoopste auto's in ons land.

Hyundai i10 i-Drive

€ 12.995

Bij deze Back to Basics moet jammer genoeg veel aan de verbeelding worden overgelaten, want Hyundai’s configurator geeft maar een zeer beperkt beeld van hoe een geconfigureerde auto eruitziet. Wie dus bij het zien van de dikke wielen, verchroomde accenten en ledkoplampen heel enthousiast wordt, moeten we helaas teleurstellen. Door zijn jonge leeftijd circuleren er ook nog geen foto’s op het internet over de i-Drive-uitvoering, dus van de plaatjes moeten we het deze week niet hebben. Wél laat de configurator zien welke standaardkleuren Hyundai aanbiedt: Tomato Red en Polar White. De buitenkant is verder als instapper behoorlijk kaler uitgerust dan hier afgebeeld. Zo zijn de wielkasten eigenlijk met 14-inch stalen wielen gevuld, zijn de spiegelkappen en deurgrepen van zwart kunststof en blijven de plekken van de mistlampen in de voorbumper leeg. In tegenstelling tot de eerste kale i10 van pakweg tien jaar geleden, krijgt de nieuwste i10 wél meegespoten bumpers én een achterruitenwisser.

15 seconden

Op motorisch vlak valt er weinig te kiezen, want Hyundai heeft enkel de ongeblazen 1,0-liter driecilinder met 67 pk voor de i10 klaarliggen. Aan dit blok wordt standaard een handgeschakelde vijfbak gekoppeld. Optioneel biedt Hyundai ook een vijftraps automaat. Al met al is het geen heel snelle bedoening, want de topsnelheid bedraagt 156 km/h en een sprint van 0 naar 100 km/h neemt 15 seconden in beslag. Maar weinig mensen zullen een i10 om zijn snelheid kopen.

Airco?

Binnenin maakt Hyundai enkele opmerkelijke keuzes wat betreft de standaarduitrusting van de i-Drive. Wederom is het jammer dat Hyundai hier geen foto van heeft, want het centrale scherm voor de multimedia wordt uit de lijst van standaardvoorzieningen geknipt. Het is dan ook niet helemaal duidelijk waarmee Hyundai dat gat opvult. Er is in ieder geval wel radiovoorbereiding aanwezig. Ook zoeken we tevergeefs naar een airconditioning. Wél zijn de ramen in de voorportieren elektrisch bedienbaar én heeft elke i10 standaard cruisecontrol en een snelheidsbegrenzer. Daarbij zijn ook de bestuurdersstoel en het stuur in hoogte verstelbaar, heeft de i10 een lichtsensor en voegt Hyundai een tal van veiligheidssystemen aan de lijst toe. Zo heb je Lane Keeping Assist, Leading Vehicle Departure Alert en Driver Attention Warning.

Verder sparen

De i10 i-Drive is al met al dus een écht back to basics-autootje. Wie iets meer luxe wilt, kan verder sparen voor de Comfort. Die is ook daadwerkelijk een stuk comfortabeler met airco, het 8-inch scherm voor de multimedia met o.a. DAB+ en Apple CarPlay, meegespoten carrosserie-onderdelen, led-mistlampen en leerachtige-afwerking in het interieur. Prijzen beginnen dan bij €14.995.