Back to Basics: Ford Mustang Mach-E

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Ford Mustang Mach-E

€ 49.925

De auto daadwerkelijk aanschaffen is door zijn latere komst dit jaar nog niet mogelijk, maar het is wel mogelijk om de auto alvast te reserveren. Je bent inmiddels te laat voor de First Edition, want die is al helemaal uitverkocht. Ondertussen lieten al meer dan 1.500 Nederlanders bij Ford weten dat ze wel oor hebben naar de elektrische Mustang Mach-E. Het merendeel van deze reserveringen is voor de achterwielaangedreven versie met het grotere accupakket van 98,8 kWh waarbij een actieradius van meer dan 600 kilometer mogelijk is. Die versie kost € 58.075. Voor pakweg € 8.000 minder staat dezelfde auto maar met een minder groot accupakket in de bestellijsten. Wij nemen uiteraard die versie voor deze rubriek. De accu heeft dan een capaciteit van 75,7 kWh, waarmee alsnog een actieradius van 450 kilometer haalbaar moet zijn. Binnen 8 seconden sprint de Ford van 0 naar 100. Het koppel bedraagt 415 Nm.

De basisversie is aan de buitenkant vooral aan de wielkeuze te herkennen. De wielkasten worden namelijk met 18-inch lichtmetalen wielen gevuld. De meest luxe Mustang met AWD krijgt 19-inch wielen mét rode remklauwen. Ook zijn de koplampen iets eenvoudiger dan ‘de adaptieve Mustang Signature’ koplampen uit de luxere versie. Verder is het niet mogelijk om de buitenspiegels elektrisch in te laten klappen. Maar daarmee ben je er wel zo’n beetje. Zwarte lak is de enige kosteloze optie. Voor andere kleuren, zoals de ‘Lucid’ rode introductiekleur, vraagt Ford al naar gelang tussen de € 1.000 en € 1.400 extra.

Binnenin voorziet Ford de elektrische Mach-E standaard van een 10,2-inch instrumentarium en een gigantisch centraal scherm dat 15,5 inch telt. De SUV is verder voorzien van adaptieve cruisecontrol met file-assistentie, een speciale app waardoor de smartphone als sleutel fungeert en de mogelijkheid om tot 150 kW snel te laden. De leren ‘Black Sensico’ bekleding wordt standaard geleverd. De eerste zitrij is verwarmbaar.

De optielijst is zeer overzichtelijk met één pakket: het Technology Pack van € 1.500. Hierbij krijg je onder andere een Bang & Olufsen audiosysteem met tien luidsprekers, een ‘handsfree’ elektrisch bedienbare achterklep, verkeersbordenherkenning en een Fully Active Park Assist met 360-graden-camera.

Voorlopig is de elektrische Mustang Mach-E slechts te reserveren. De aanbetaling bedraagt € 1.000. De levering van de First Edition begint komende herfst.