Dit lees je in AutoWeek 8

AutoWeek 8 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Het traditionele MPV-segment is niet meer, maar er zijn ook nog SUV's die zeeën van ruimte bieden. Wat te denken van de onlangs aangescherpte Peugeot 5008 en de Seat Tarraco? Bij de Peugeot zijn de veranderingen duidelijk zichtbaar, terwijl de Seat een stuk subtieler opgefrist werd. Welke van de twee er na z'n opfrisser het best voor staat, zocht Jan Lemkes uit.

Wie het liever iets bescheidener houdt qua formaat, kan bij Opel aankloppen voor de gloednieuwe Mokka. De auto pakt het qua uiterlijk helemaal anders aan dan voorheen én is dankzij z'n onder meer van de Peugeot e-2008 bekende basis voortaan ook als volledig elektrische Mokka-e leverbaar. Die reden we, want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat voor auto Opel daar nu mee in huis heeft.

Goed, terug naar grotere auto's. We reden namelijk ook met de Audi Q8 60 TFSI-e. Dat is op papier een hele 'groene' SUV, aangezien-ie een plug-in hybride aandrijflijn heeft. Of de grote Audi in de praktijk ook nog iets laat zien van z'n 'milieuvriendelijke' insteek, of dat het gewoon vooral een loeisterke mastodont is, lees je in onze eerste rijtest ermee.

Ander wellicht interessanter nieuws uit de Volkswagen Group-stal komt van Porsche. We zagen immers al een aardig tijdje een Taycan met een hogere achterkant voorbij komen. Is het nou de Taycan Cross Turismo of toch de Sport Turismo? Een Taycan die alleen meer ruimte biedt, of ook eentje waarmee je wat hoger boven de weg staat? In AutoWeek 8 hebben we het antwoord en kunnen we je zelfs al vertellen hoe de auto rijdt.

Mooi allemaal, maar niet iedereen kan zomaar een Taycan of een Audi Q8 kopen. Voor de bescheidener beurs is er ook weer volop aandacht. Zo testten we een drietal Japanse compacte modellen: de Toyota Yaris, Mazda 2 en Honda Jazz. Ook allemaal nog eens gebruikte exemplaren. Ben je ervoor in de markt, dan vertellen wij je graag voor welke van deze drie wij zouden gaan.

Mocht je het nóg goedkoper willen aanpakken, qua aanschaf dan, dan kun je natuurlijk ook voor een 28 jaar oude Buick Park Avenue gaan. Dan begint de meter echter wel behoorlijk te lopen als je eenmaal gaat rijden. Daar komt ook Finley Siebert achter, want naast het feit dat zijn Buick met 359.000 op de teller wel een slokje lust, vindt ook de rekening van de garagehouder 'm inmiddels wel interessant worden.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.