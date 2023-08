'Autoverzekering soms in zelfde wijk honderden euro's goedkoper'

Woon je in een woonplaats waar weinig auto's worden gestolen of beschadigd, dan is de kans levensgroot dat je minder kwijt bent voor een autoverzekering dan in een plaats waar auto's vaker branden dan de straatlantaarns. Niet onlogisch, verzekeraars schatten immers in hoe hoog het risico is dat je een beroep op ze gaat doen. Geld.nl zocht uit op welke niveaus hier verschillen tussen zitten en ontdekte dat het binnen eenzelfde woonwijk of zelfs in een straat al flink kan verschillen wat je betaalt.

Men pikte er een aantal willekeurige woonwijken in Nederland uit en zag soms op jaarbasis honderden euro's verschil bij premies in dezelfde woonwijk. Er is uitgegaan van een allriskverzekering voor een Kia Niro uit 2019 met een bestuurder van 35 jaar met vijf schadevrije jaren. Bij 482 premieberekeningen voor 37 adressen bij 20 verschillende autoverzekeraars zit er dan gemiddeld zo'n €21 verschil in de jaarpremies binnen dezelfde woonwijken, maar er zijn uitschieters bij tot richting de €400 op jaarbasis. De ene verzekeraar is de andere niet; wie verhuist krijgt bij de ene een hogere premie dan eerder en bij de andere juist een lagere. "Vergelijk bij een verhuizing dus altijd even opnieuw je autoverzekering om zeker te weten of je huidige autoverzekering op het nieuwe adres nog steeds het voordeligste aanbod heeft”, aldus Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Verzekeraar ASR legt aan de vergelijkingssite uit waarom er soms op zeer lokaal niveau al verschillende premies zijn: “Per postcode/regio kijken we niet alleen naar de urbanisatie (mate van stedelijkheid, verkeersdrukte) maar ook naar andere sociaal-demografische en economische kenmerken. Hierdoor kunnen de premies ook binnen een plaats nog van elkaar verschillen." Unigarant voegt daaraan toe: “Een woonwijk is niet homogeen. Je hebt gebieden waar bijvoorbeeld veel seniorenwoningen staan, eengezinswoningen of villa’s. Elk van deze segmenten heeft zijn eigen kenmerken. Deze kenmerken wegen mee in de premieberekening samen met andere factoren zoals automerk en de leeftijd van de bestuurder. Al deze factoren samen vormen de uiteindelijke premie.”