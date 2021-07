Autoverkopen Europa juni en H1 2021: flinke plus

In Europa zijn in juni dik 13 procent méér auto’s verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar, waarmee voor de vierde opeenvolgende maand sprake is van groei.

De 13,3 procent geldt voor een zo breed mogelijke invulling van het begrip ‘Europa’, waarbij de EU, de EVA-landen en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar worden opgeteld. In alleen de EU blijft de stijging volgens de cijfers van brancheorganisatie ACEA steken op een nog altijd keurige 10,4 procent. Dat Nederland tot de grootste stijgers behoort was al even bekend: in ons land werd krap 35 procent meer verkocht.

Over de gehele eerste helft van 2021 noteert ACEA een stijging van maar liefst 27,1 procent voor de grootste groep landen. Voor de EU bedraagt de groei 25,2 procent. Daarbij moet natuurlijk worden aangetekend dat vorig jaar ronduit beroerd was. In totaal werden er in Europa krap 6,5 miljoen auto’s gekentekend en in de EU krap 5,4 miljoen. Ter vergelijking: in de eerste helft van 2019 ging het in de EU nog om 8,2 miljoen exemplaren. Toen hoorde het Verenigd Koninkrijk ook nog bij de EU, maar zelfs als we die erbij optellen blijft het huidige cijfer steken op krap 6,3 miljoen stuks.

Stijgers en dalers

De grootste autobouwers van Europa, de Volkswagen Group en Stellantis, behoren ook tot de grootste stijgers in de EU. Volkswagen eindigt met 283,651 exemplaren in juni en 1.414.675 stuks over het eerste halfjaar in beide gevallen riant bovenaan, met stijgingspercentages van respectievelijk 22,5 en 26,5 procent. Stellantis, waarbij de waardes van de recent samengevoegde merken uiteraard keurig in eerdere resultaten zijn versleuteld, volgt met 1.237.297 exemplaren in het eerste halfjaar en 230.478 stuks in juni.

De nummer drie, Renault, noteert met 17,9 procent in juni juist een stevige daling. Hyundai (incl. Kia) zag zijn verkoop juist met 47,2 procent stijgen om op een vierde plaats te eindigen. Ook bij BMW en Toyota worden betere cijfers dan voorheen genoteerd, waar Daimler (Mercedes) het juist met iets minder moet doen. Ford, Volvo, Nissan, Mitsubishi en Honda zagen de juniverkopen eveneens dalen, terwijl Mazda en JLR flinke verkoopplussen noteerden.