Autoverkopen Duitsland: Volkswagen veruit de grootste

Ook in Duitsland gaat de autoverkoop niet bepaald van een lijen dakje. In juni werden er ruim 18 procent minder nieuwe personenauto's geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. Tijd om de Duitse autoverkopen onder de loep te nemen.

In juni werden in Nederland met 30.012 stuks zo'n 9 procent minder nieuwe personenauto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. De Nederlandse verkoopteller staat na de eerste zes maanden van 2022 op 153.708 stuks, 5,6 procent lager dan in het eerste halfjaar van 2021. In Duitsland staan de zaken er nog minder fraai voor. In juni werden er 224.558 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, 18,1 procent minder dan in juni 2021. Dat brengt het totaal aantal in de eerste zes maanden van 2022 in Duitsland geregistreerde nieuwe personenauto's op 1.237.975 stuks, 11 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021.

Benzine, diesel, hybride en elektrisch

In juni werden in Duitsland 32.234 nieuwe elektrische personenauto's geregistreerd. Daarmee waren EV's er in juni goed voor een aandeel van 14,4 procent van het aantal nieuw geregistreerde personenauto's. In het eerste halfjaar van 2022 zijn wel 12,5 procent meer elektrische personenauto's verkocht dan in de eerste zes maanden van 2021. Ook werden er in juni minder nieuwe personenauto's met een (plug-in) hybride aandrijflijn gekentekend. In totaal gaat het om 65.363 exemplaren, bijna 15 procent minder dan in juni 2021. Van die ruim 65.000 auto's hadden er 26.203 (-16,3 procent) een plug-in hybride aandrijflijn, goed voor een aandeel van 11,7 procent in de het aantal nieuwe registraties. Het aantal in juni gekentekende auto's met een benzinemotor daalde met 23,2 procent. Wel zijn benzineauto's in Duitsland goed voor een marktaandeel van 37 procent. Het aantal nieuw geregistreerde personenauto's met dieselmotor nam met 22,3 procent af. Dieselauto's waren in Duitsland in juni goed voor een marktaandeel van 22,3 procent. Daarnaast werden er in juni met 1.120 stuks ruim 64 procent meer auto's op kenteken gezet die die naast benzine ook lpg lusten, al blijft de markt voor lpg-auto's met een aandeel van slechts 0,5 procent klein.

Populairste merken Duitsland

In de eerste zes maanden van 2022 was Volkswagen met afstand het populairste automerk in Duitsland. In die periode werden 224.136 nieuwe Volkswagens op kenteken gezet. Dat waren er 18,9 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021. Volkswagen claimt tot nu toe 18,1 procent van de verkooptaart van 2022. Op plek twee staat Mercedes-Benz dat met 111.479 stuks 4,4 procent minder auto's verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar. Het marktaandeel van Mercedes-Benz bedraagt 9 procent. De rest van de top 5 wordt opgevuld door BMW (103.636 stuks, -12,5 procent), Audi (101.103 stuks, -5 procent) en Opel (70.907 stuks, -16,3 procent). Suzuki vangt procentueel gezien de hardste klappen. Het merk verkocht met 6.158 stuks maar liefst 44,7 procent minder auto's dan in de eerste zes maanden van 2021. Ook Jaguar (1.663 stuks, -39,4 procent) en Smart (7.847, -38,9 procent) kregen er stevig van langs. Opvallend: de Franse merken hebben het in Duitsland zwaar. Peugeot, Renault en Citroën zagen hun verkopen in Duitsland in het eerste halfjaar van dit jaar met achtereenvolgens met 27,9, 27,9 en 23,1 procent afnemen. Ook Volvo kreeg een bittere pil te verwerken. Met 16.644 auto's werden er in het eerste halfjaar van 2022 bijna 26 procent minder Volvo's gekentekend.

Dacia en Tesla zijn de grote winnaars. Dacia was dit jaar goed voor 24.759 nieuwe registraties, 45 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2021. Tesla zag zijn registraties met 32,6 procent toenemen tot 18.259 auto's. Hoewel Polestar met een groeipercentage van 143,5 procent feitelijk de échte winnaar is, is het dit jaar aantal geregistreerde nieuwe Polestars met 2.277 stuks niet erg indrukwekkend. Tussen de groeiers zitten verder Honda (+27,5 procent), Kia (+18,7 procent), Mitsubishi (+12,4 procent), Toyota (+9,3 procent), Jeep (+6,3 procent), Porsche (+3,2 procent), Lexus (+1,2 procent) en DS (+0,6 procent).

Verkoopcijfers Duitsland eerste halfjaar 2022 (Top 20)