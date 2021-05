Autoverkopen april: eindelijk in de plus

De verkoop van nieuwe auto's in Nederland was in april eindelijk weer beter dan diezelfde maand vorig jaar. Toch is het nog altijd lang niet op het oude niveau.

De afgelopen maanden was er de ene na de andere daling in de autoverkopen ten opzichte van een jaar eerder. De eerste drie maanden van 2020 werden we immers nog niet of nauwelijks geraakt door de coronacrisis. Dat was in april vorig jaar wel anders en het mag dan ook geen verrassing heten dat het dit jaar in april beter ging. Er werden 23.846 nieuwe auto's geregistreerd, 55 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die Bovag en Rai Vereniging vandaag vrijgeven. Daarbij plaatst men wel een flinke kanttekening: het is nog altijd 27,1 procent minder dan april 2019. Dat toont nog eens aan dat de autoverkopen weliswaar weer aantrekken, maar nog niet terug zijn op het oude niveau.

Uiteraard kijken we ook even naar de tussenstand voor dit jaar. Hoewel april een flinke plus ten opzichte van vorig jaar liet zien, hebben de eerste drie maanden er in gehakt. In heel 2021 zijn er nu 104.497 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 11,7 procent minder dan in de eerste vier maanden van 2020. Opnieuw spreken Bovag en Rai Vereniging uit dat de verwachting is dat er dit jaar 400.000 nieuwe auto's worden geregistreerd. Dat is na vorige maand nog niet naar beneden of boven bijgesteld. Vorig jaar gingen er 356.051 nieuwe auto's op kenteken, dus dit jaar zou er dan een groei van dik 12 procent zijn.

Kia mag zichzelf de absolute winnaar noemen van de maand april. Het verkocht de meeste auto's, 2.680 stuks, en bemachtigde daarmee 11,2 procent marktaandeel. Fors meer dan de nummer 1 van vorige maand, Volkswagen, dat terugzakt naar de tweede stek met 8,8 procent marktaandeel. Ook had Kia zowel de populairste als de op één na populairste auto in huis afgelopen maand. De topper van april was de Niro, waar er 888 van werden verkocht, gevolgd door de Picanto met 837 stuks. Vooral de stijging van de Niro naar de eerste plek is opvallend, die stond vorige maand nog op nummer plaats 8. De Volvo XC40, al enkele maanden vaste klant in de top 3, vinden we nu terug op de derde stek.

Top 10: best verkochte auto's in april 2021

2021 2020 1. Kia Niro 888 692 2. Kia Picanto 837 383 3. Volvo XC40 816 94 4. Toyota Yaris 534 242 5. Peugeot 2008 517 236 6. Peugeot 208 506 306 7. Toyota Aygo 494 249 8. Renault Captur 490 308 9. Volkswagen Polo 476 431 10. Opel Corsa 417 303

Top 10: best verkochte automerken in april 2021