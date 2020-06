'Autoverkoop Europa krimpt in 2020 met 32 procent'

De verkoop van nieuwe auto's in Europa heeft de afgelopen maanden gigantische klappen gekregen. Over het hele jaar gezien wordt er gerekend op een terugval van minimaal 32 procent.

Vanwege de coronacrisis zijn de verkopen van nieuwe auto's enorm gekelderd. Vooral april, het hoogtepunt van de diverse lockdowns, was dramatisch. Hoewel de verkoop nu weer opkrabbelt, houden de analytici van het Amerikaanse adviesbureau AlixPartners rekening met een enorme krimp over het gehele jaar gezien. Volgens Automotive News schetst men een krimp van 'minimaal 32 procent' ten opzichte van 2019. Dat betekent dat er dit jaar naar verwachting in totaal zo'n 14 miljoen auto's worden verkocht. Vorig jaar waren dat er nog 20,6 miljoen over heel Europa gezien.

Het kan nog slechter uitpakken. Er zijn ook scenario's waar de crisis langer een schaduw werpt en de krimp wel 36 procent bedraagt. Al met al is het in elk geval meer dan eerdere verwachtingen. Die kwamen veelal uit op ongeveer een kwart krimp. Ook is het meer dan wat AlixPartners voor de VS en China verwacht. Daar wordt rekening gehouden met een krimp van respectievelijk 20 en 9,3 procent. Vooral in China trokken de verkopen snel weer aan en vindt er een grote omslag van OV naar persoonlijk vervoer plaats. Dat komt de verkoop van nieuwe auto's natuurlijk ten goede. Hier in Nederland mag de autobranche ook voorzichtig hopen op een dergelijk (voor haar positief) gevolg van de pandemie.