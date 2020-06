Autoverkoop Italië krabbelt langzaam op

In Italië keerde in mei het leven weer een beetje terug, na een zware lockdown in de maanden ervoor. Hoewel autodealers weer in staat zijn om nieuwe auto's aan klanten te leveren, blijkt het herstel in de verkopen nog niet overdreven hard te gaan.

Het zwaar door het coronavirus getroffen Italië zat in de maand april nog volledig in lockdown. Dat bleek ook wel uit de verkoopcijfers van nieuwe auto's, want die kwamen maar liefst 98 procent lager uit dan april vorig jaar. Begin mei werd de lockdown echter voor een groot deel opgeheven en dus was de verwachting dat de verkopen ook weer aan zouden trekken. Dat gebeurde, maar het ging nog niet overdreven hard. Met 99.711 verkochte auto's vielen de verkopen in mei 50 procent lager uit dan dezelfde maand vorig jaar. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Transport bekend. Overigens was er ook wat groei ten opzichte van vorig jaar. Zo werden er 36 procent meer EV's verkocht; 1.063 in totaal. Ook hybrides (inclusief mild-hybrides) namen in populariteit toe; 18 procent groei, 12.618 stuks.

Uit cijfers van Dataforce blijkt verder dat 68.106 van de auto's werden aangeschaft door particulieren. Dan zien de cijfers er iets gunstiger uit, want dat is 'slechts' 45 procent minder dan vorig jaar. De UNRAE, de Italiaanse autobranchevereniging, verwacht overigens dat juni niet gunstiger maar juist weer slechter gaat uitpakken. Er is nu nog sprake van uitgestelde verkoop die in mei uiteindelijk is afgerond, maar op dit moment worden er veel minder auto's besteld dan normaal.

Leuk weetje: Ferrari is het enige merk dat in mei meer auto's heeft verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Het gaat in totaal om 59 auto's, 19 meer dan in mei 2019 (+47,5 procent).