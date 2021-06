Autoverkoop EU groeit, maar nog niet op oud niveau

De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie ligt ook in mei ver boven het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was op jaarbasis sprake van een verkoopplus van dik 53 procent.

In mei dit jaar werden bijna 892.000 nieuwe auto's op kenteken gezet in de EU. De vergelijking met mei vorig jaar gaat echter mank vanwege de vele coronamaatregelen die toen golden die de verkoop van auto's in de weg zaten. Zo waren showrooms dicht, maar kozen consumenten er vanwege de onzekere situatie voor grote aankopen uit te stellen. Dat de crisis nog altijd impact heeft op de verkopen, wordt duidelijk als je de cijfers over dit jaar vergelijkt met mei 2019. Die maand werden 1,2 miljoen nieuwe personenauto's verkocht in het landenblok, dik 34 procent meer dan dit jaar.

In de eerste vijf maanden van het jaar steeg het aantal verkopen op jaarbasis met bijna 30 procent. Echter, ook hier zorgt de corona-impact voor een scheve vergelijking. In Nederland werden volgens ACEA in mei 25.601 nieuwe personenwagens geregistreerd. Dat betekende op jaarbasis een plus van 72,5 procent. In de eerste vijf maanden van het jaar was in Nederland sprake van een kleine min, vooral als gevolg van de coronamaatregelen die aan het begin van het jaar nog golden.

De Volkswagen Groep pakte in mei het grootste verkoopaandeel in de EU, met 28,2 procent. Het verkocht dik 251.000 auto's. Stellantis stond op de tweede plaats, met een marktaandeel van 22,4 procent en krap 200.000 verkochte auto's. Renault Group (9,5 procent, 84.996 auto's), Hyundai Group (8 procent, 71.426 auto's) en BMW Group (6,8 procent, 60.973 auto's) maken de top 5 compleet. Volkswagen, Peugeot en Renault waren - in die volgorde - de bestverkochte merken.