Autoverkoop EU: elektrische opmars, dieselaandeel krimpt amper

In het derde kwartaal van dit jaar werden er met zo'n 2,65 miljoen stuks ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht in Europa als vorig jaar. Dat bleek afgelopen maand al uit cijfers van Jato. Nu heeft de ACEA de cijfers voor de Europese Unie bekendgemaakt en legt het de loep op de vertegenwoordiging van de verschillende aandrijvingsvormen. Wat blijkt: in de EU is het verkoopaandeel van volledig elektrische auto's in Q3 van 2022 gegroeid naar 11,9 procent, waar dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 9,8 procent was. In absolute aantallen groeide de verkoop van BEV's met 22 procent.

Hybride auto's (zonder stekker) zijn goed voor een aandeel van 22,6 procent, dat was vorig jaar in Q3 nog 21,2 procent. Een iets bescheidener groei dus. Plug-in hybride auto's verliezen wel wat terrein, die hadden in het afgelopen kwartaal een aandeel van 8,5 procent in de verkopen, waar dat vorig jaar nog 9 procent was.

Dieselaandeel krimpt amper

De groei van het verkoopaandeel volledig elektrische auto's gaat dus logischerwijs voor een klein deel ten koste van plug-in hybride auto's, maar niet geheel verrassend neemt ook de verkoop van auto's met enkel een brandstofmotor af. Benzineauto's waren goed voor een aandeel van 37,3 procent in de verkopen, vorig jaar ging het om 39,3 procent. In absolute aantallen daalde de verkoop met 3,3 procent. Benzineauto's zijn wel nog altijd goed voor het grootste deel van de nieuw verkochte auto's.

Er werden in Q3 4,7 procent minder dieselauto's verkocht dan in dat kwartaal in 2021, maar qua verkoopaandeel is de krimp kleiner dan bij benzineauto's. Dieselauto's waren afgelopen kwartaal goed voor 16,5 procent van de verkopen en dat was vorig jaar 17,5 procent. Een procentje minder dus, waar benzineauto's 2 procent marktaandeel hebben verloren. Hoewel het in beide gevallen om een kleine krimp gaat, is het vooral opvallend dat diesel EU-breed relatief niet zo'n harde tik krijgt. In Nederland is diesel immers (onder meer door de hoge dieselprijzen) hard op weg naar de uitgang en was het verkoopaandeel in de eerste negen maanden van dit jaar nog slechts 1,7 procent. In andere EU-landen is de vraag duidelijk nog aardig groot, groot genoeg om diesel qua aandrijvingsvorm op de derde plaats in de EU-verkoopcijfers te houden.