BYD heeft in juli goede zaken gedaan in de Europese Unie. De Chinese autofabrikant verkocht die maand ruim drie keer zoveel nieuwe auto's als vorig jaar. Dat komt naar voren uit de nieuwste gegevens van de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Daarmee wist BYD marktaandeel te winnen ten opzichte van Tesla, waarvan de verkoop wederom kelderde.

In totaal werden vorige maand bijna 9.700 BYD's op kenteken gezet in de Europese Unie, tegen ruim 3.100 een jaar eerder. Daarmee groeide het marktaandeel van het Chinese bedrijf van 0,4 procent tot 1,1 procent. Tesla verkocht in juli 6.600 auto's, tegen ruim 11.000 een jaar eerder. Door die forse daling kromp het marktaandeel van de Amerikaanse fabrikant van 1,3 procent naar 0,7 procent. Wereldwijd wist BYD Tesla eerder dit jaar al van de troon te stoten als grootste verkoper van elektrische auto's. Tesla kampt met teruglopende verkopen, mede door de rol die topman Elon Musk heeft gespeeld binnen de Amerikaanse overheid.

Het totale aantal nieuwe auto's dat in de EU op kenteken werd gezet, kwam in juli uit op bijna 915.000, een stijging van 7,4 procent op jaarbasis. Alleen het aantal nieuw verkochte benzine- en dieselauto's daalde. Van volledig elektrische, plug-in hybride en hybride auto's werden er flink meer verkocht.

Daarbij merkt de ACEA op dat het marktaandeel van volledig elektrische auto's nog altijd 15,6 procent is. Als het aan de brancheclub ligt, moet Europa meer doen om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. "Dit is niet alleen ver onder het niveau waar het op dit punt in de transitie zou moeten zijn, maar het aandeel is ook ongelijk verdeeld over de lidstaten", zegt directeur-generaal Sigrid de Vries van ACEA. Als het aan haar ligt, moet Europa onder andere zorgen voor lagere oplaadtarieven en meer openbare laadpalen.