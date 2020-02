Autoshow Peking uitgesteld om coronavirus

De Beijing International Automotive Exhibition, ook wel de Autoshow van Peking of Auto China genoemd, zou dit jaar verdeeld over twee locaties van het China International Exhibition Center (CIEC) in Peking plaatsvinden van 21 tot en met 30 april. De organisatie van de autobeurs meldt op haar website dat de beurs wordt uitgesteld om "[...] de veiligheid en gezondheid van de exposanten en de bezoekers te kunnen waarborgen." Het uitstellen van de beurs naar een later bekend te maken moment houdt verband met de risico's omtrent het coronavirus.

Volgens onder meer het Duitse Automobilwoche is het onder meer niet-Chinese exposanten niet toegestaan om vracht naar China te verschepen. De Autoshow van Peking, die in 1990 voor het eerst plaatsvond, is uitgegroeid tot een autoshow met internationale relevantie. De show, die om het jaar plaatsvindt, was in 2018 onder meer het podium waarop Mercedes-Maybach de Ultimate Luxury SUV Concept presenteerde. Maserati is voornemens om dit jaar een hybrideversie van de Ghibli in Peking te presenteren.

Vorige week werd bekend dat de organisatie van de Autosalon van Genève voorzorgsmaatregelen neemt in verband met het coronavirus. Eerder werd het Mobile World Congress, een telecombeurs die op 24 februari zijn deuren zou openen in het Spaanse Barcelona, afgelast.